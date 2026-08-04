Indonesia thua đậm tuyển Việt Nam, ngôi sao gốc Hà Lan lên mạng thách thức

(VTC News) -

Ngay sau thất bại 0-3 của đội tuyển Indonesia trước Việt Nam tại lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, hậu vệ Justin Hubner gây chú ý với phát biểu gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh tỷ số trận đấu kèm dòng trạng thái: “Họ quên mất chúng tôi từng làm gì với họ ở vòng loại World Cup rồi à?”.

Không dừng lại ở đó, cầu thủ nhập tịch Indonesia còn để lại bình luận với nội dung: “Ở một giải đấu không chính thức của FIFA thì chúc mừng. Chúng tôi sẽ lại đánh bại các bạn một lần nữa ở những trận đấu chính thức. Chúc mừng”.

Justin Hubner đăng bài với nội dung gây tranh cãi sau thất bại của Indonesia.

Phát biểu của hậu vệ sinh năm 2003 được cho là nhắc đến hai chiến thắng liên tiếp của Indonesia trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 3/2024. Khi đó, đội bóng xứ vạn đảo lần lượt thắng 1-0 trên sân nhà và 3-0, qua đó giành lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Những chia sẻ của Hubner nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bóng đá khu vực. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ sự tự tin của tuyển thủ Indonesia, nhiều cổ động viên cho rằng phát biểu của hậu vệ này không thể làm lu mờ màn trình diễn thất vọng của đội nhà trên sân Pakansari.

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ khi giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son. Kết quả giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến một bước dài trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Đội bóng giành 7 điểm sau 3 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại.

Justin Hubner chính thức trở thành công dân Indonesia vào đầu năm 2024 và nhanh chóng được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, anh không góp mặt tại ASEAN Cup 2026, với lý do câu lạc bộ chủ quản từ chối nhả quân.