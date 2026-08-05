Báo Indonesia chỉ thẳng sai lầm khiến đội nhà thua tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tối 3/8, đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0 tại trận đấu trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Sau thất bại của đội nhà, báo chí Indonesia đã chỉ ra sai lầm của huấn luyện viên John Herdman trong trận đấu. CNN Indonesia cho rằng để thắng Singapore và tiến xa ở giải đấu năm nay, HLV Herdman phải “trở lại với bộ khung chiến thắng” từng giúp Indonesia đánh bại Campuchia 5-1 ở trận ra quân.

“Đội tuyển Indonesia cần quay trở lại đội hình xuất phát khi đối đầu Singapore ở lượt trận tiếp theo của ASEAN Cup 2026. Với đội hình này, Indonesia từng chơi thăng hoa và vùi dập Campuchia với tỷ số 5-1.

Ở trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia, tuyển Indonesia đã có màn trình diễn rất thuyết phục. Với đội hình mạnh nhất, đoàn quân Garuda dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một trước khi ghi thêm hai bàn ở hiệp hai để khép lại trận đấu bằng chiến thắng đậm 5-1”, CNN Indonesia nhận định.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0.

Tờ báo xứ vạn đảo nhắc lại bộ khung trong trận đấu với Campuchia gồm thủ thành Nadeo Argawinata. Hàng thủ 3 người có Shayne Pattynama, Rizky Ridho và Sandy Walsh. Trong khi đó, Marc Klok, Thom Haye và Ivar Jenner được bố trí ở tuyến giữa. Eliano Reijnders đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh phải, còn Dony Tri Pamungkas hoạt động ở cánh trái. Trên hàng công, Beckham Putra Nugraha sát cánh cùng Mitchell Baker.

Tuy nhiên, sang trận gặp Timor Leste, HLV Herdman thực hiện hàng loạt điều chỉnh khi thay đổi cả thủ môn lẫn hàng phòng ngự. “Những thay đổi này khiến lối chơi của Indonesia trở nên kém mạch lạc hơn so với trận đấu trước. ’Garuda‘ gặp khó khăn trong việc ghi bàn ở hiệp một và chỉ giành chiến thắng 3-0 sau khi thực hiện một số sự thay đổi người ở hiệp hai”, CNN Indonesia nhận xét.

Đến cuộc đối đầu với Việt Nam, nhà cầm quân người Anh tiếp tục xáo trộn đội hình. Dù Nadeo trở lại bắt chính, hàng thủ được sắp xếp lại với Rizky Ridho, Jordi Amat và Shayne Pattynama. Eliano Reijnders và Dony Tri Pamungkas tiếp tục đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh. Trong khi đó, Marc Klok, Thom Hayne và Ivar Jenner được tin tưởng giao vị trí ở tuyến giữa. Ragnar Oratmangoen và Mitchell Baker đá ở vị trí tiền đạo.

“Thật không may, sơ đồ chiến thuật này đã không hiệu quả như mong đợi. Hàng phòng ngự của Indonesia trở nên hỗn loạn. Indonesia để thủng lưới 2 bàn ở phút thứ 6 và phút thứ 14, trước khi Việt Nam ghi thêm bàn thứ ba nhờ công của Nguyễn Xuân Son ở phút 71”, tờ báo xứ vạn đảo viết.

“Nếu muốn lấy lại phong độ đỉnh cao như trận đấu với Singapore, HLV John Herdman nên ngừng thử nghiệm và quay trở lại với sơ đồ chiến thuật đã mang lại những chiến thắng lớn”.