Xe đạp máy Pháp hơn 60 năm tuổi có giá đắt ngang xe ga Vespa

Với thiết kế thanh thoát, động cơ hai thì đặc trưng cùng số lượng xe nguyên bản ngày càng hiếm, giá trị của nhiều chiếc Mobylette đã tăng mạnh, thậm chí ngang ngửa hoặc cao hơn nhiều mẫu xe tay ga mới trên thị trường.

Chiếc xe trong bài là Mobylette AV89 phuộc quỳ của anh Hoàng Long Nghĩa (TP.HCM). Theo chủ xe, mẫu xe này được sản xuất tại Pháp trong giai đoạn 1960-1966. Đây là một trong những phiên bản được nhiều người chơi đánh giá cao nhờ kiểu dáng thanh mảnh cùng hệ thống giảm xóc trước sau mang lại cảm giác vận hành êm ái.

Chiếc Mobylette được phục hồi với lớp sơn màu cam đồng nổi bật.

Qua hình ảnh, chiếc Mobylette được phục hồi với lớp sơn màu cam đồng nổi bật, nước sơn bóng đều, các chi tiết mạ crom như dè chắn bùn, bình xăng, vành bánh hay ghi-đông vẫn sáng đẹp. Bộ yên đơn bọc da màu nâu kết hợp giá chở đồ phía sau tạo nên phong cách cổ điển đặc trưng của dòng xe Pháp thập niên 1960.

Chiếc xe được rao bán 85 triệu đồng.

Các chi tiết như logo Mobylette, cụm đèn pha tròn, gương tròn, chắn bùn ôm sát bánh xe và bộ vành nan hoa vẫn được giữ đúng phong cách nguyên bản. Tổng thể chiếc xe cho thấy đã được chăm chút kỹ lưỡng, đạt độ hoàn thiện cao sau quá trình phục hồi.

Theo anh Nghĩa, chiếc xe đã được dọn lại sơn nên hiện được rao bán với giá 85 triệu đồng. Nếu là xe còn nguyên bản, chưa qua phục chế và có tình trạng đẹp, giá thị trường hiện có thể vượt 130 triệu đồng.

Phiên bản phuộc quỳ sử dụng đèn pha tròn, tạo cảm giác mềm mại và thanh thoát.

AV89 có hai biến thể gồm phuộc quỳ và phuộc thẳng. Phiên bản phuộc quỳ sử dụng đèn pha tròn, tạo cảm giác mềm mại và thanh thoát, trong khi bản phuộc thẳng dùng đèn vuông với tổng thể vuông vức, cứng cáp hơn. Dù khác biệt về thiết kế đầu xe, cả hai đều được trang bị hệ thống giảm xóc ở cả bánh trước và sau, giúp cải thiện đáng kể độ êm ái so với nhiều mẫu xe cùng thời.

Mẫu xe này sử dụng động cơ hai thì dung tích nhỏ, truyền động bằng dây cu-roa kết hợp xích. Điểm đáng chú ý là động cơ được trang bị lòng mạ crom (lòng kiếng), loại xi-lanh có khả năng chống mài mòn tốt, tản nhiệt hiệu quả và tăng tuổi thọ.

Theo người chơi xe, AV89 có hai kiểu khởi động là máy rút ti bơm và máy rút lò xo. Chiếc xe trong bài thuộc loại máy rút lò xo, được đánh giá bền bỉ hơn, ít hỏng vặt và được nhiều người chơi xe cổ ưa chuộng.

Ưu điểm lớn nhất của Mobylette AV89 nằm ở thiết kế mang đậm phong cách châu Âu, trọng lượng nhẹ, tư thế lái thoải mái và động cơ đơn giản, dễ sửa chữa nếu có nguồn phụ tùng phù hợp. Âm thanh đặc trưng của động cơ hai thì cùng cảm giác vận hành mộc mạc cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn với giới sưu tầm.

Tuy nhiên, đây không phải mẫu xe phù hợp để sử dụng hằng ngày. Động cơ hai thì tiêu hao nhiên liệu và phát thải cao hơn xe hiện đại, khả năng tăng tốc và tốc độ đều khiêm tốn. Phụ tùng nguyên bản ngày càng khan hiếm, đòi hỏi người chơi phải có thời gian, kinh nghiệm và chi phí để bảo dưỡng.

Với mức giá 85 triệu đồng, chiếc Mobylette AV89 này ngang bằng hoặc cao hơn nhiều mẫu xe tay ga cao cấp, trong đó có mẫu Vespa Sprint 125 tiêu chuẩn (giá đề xuất 85,9 triệu đồng). Tuy nhiên, với giới đam mê xe cổ, giá trị của chiếc xe không nằm ở khả năng di chuyển mà ở tuổi đời hơn 60 năm, độ hiếm, tính nguyên bản của các chi tiết và công sức phục hồi để lưu giữ một biểu tượng của ngành xe đạp máy Pháp.