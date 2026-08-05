Giải mã hệ Synbiotic sữa Alphagen cho trẻ trên 2 tuổi

(VTC News) -

Bài toán tiêu hóa khi trẻ bắt đầu đi lớp

Ở giai đoạn trên 2 tuổi, trẻ tiếp xúc với môi trường học đường và bắt đầu chế độ ăn uống đa dạng hơn. Theo các chuyên gia y tế, nếu hệ vi sinh đường ruột chưa ổn định, trẻ rất dễ gặp các vấn đề tiêu hóa như táo bón, đầy hơi. Đặc biệt, đối với những trẻ từng sinh mổ, hệ vi sinh đường ruột thường cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Để giải quyết vấn đề này, khoa học dinh dưỡng đánh giá cao giải pháp Synbiotic - sự kết hợp giữa Probiotic (lợi khuẩn) và Prebiotic (chất xơ đóng vai trò làm “thức ăn”). Thay vì chỉ bổ sung lợi khuẩn đơn lẻ, việc cung cấp thêm Prebiotic giúp lợi khuẩn có môi trường lý tưởng để sinh sôi và bám rễ, từ đó thiết lập và duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột hiệu quả hơn.

Các dòng dinh dưỡng chứa hệ Synbiotic được nhiều phụ huynh quan tâm khi trẻ bắt đầu đi mẫu giáo.

Điểm nhấn từ công thức chuẩn Pháp

Ứng dụng nguyên lý Synbiotic, Alphagen Premium Formulation Stage 3 (dành cho trẻ từ 24 tháng) được nhập khẩu nguyên lon từ Nutribio (Pháp) và đạt chuẩn QCVN 11-3:2012/BYT. Theo bản công bố, mỗi 100g bột chứa 1,7 x 10⁸ CFU lợi khuẩn Bifidobacterium lactis cùng 3,3g chất xơ hòa tan (GOS, FOS), giúp củng cố trực tiếp sức khỏe đường ruột.

Bên cạnh nền tảng tiêu hóa, sản phẩm bổ sung 120mg DHA/100g hỗ trợ não bộ, thị giác cùng 22 vitamin, khoáng chất thiết yếu (điển hình như 860mg Canxi, Sắt, Kẽm...) đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện.

Đáng chú ý, công thức không dùng đường sucrose và dầu cọ, thay thế bằng hỗn hợp dầu thực vật. Nhà sản xuất cũng lưu ý sản phẩm có chứa sữa, cá và đậu nành, cần cẩn trọng với trẻ có tiền sử dị ứng.

Alphagen Stage 3 cung cấp các thông số minh bạch về lợi khuẩn, DHA và các vi chất thiết yếu cho trẻ trên 2 tuổi.

Ưu tiên kênh phân phối chính ngạch

Cùng với công thức minh bạch, yếu tố nguồn gốc và công nghệ sản xuất cũng là tiêu chí quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Được biết, nguồn nguyên liệu của Alphagen Stage 3 được chọn lọc từ các nông trại tại Pháp, ứng dụng công nghệ sấy phun một lần (one-time-spray-drying) theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm châu Âu.

Tại thị trường Việt Nam, trước tâm lý e ngại các mặt hàng xách tay trôi nổi, phụ huynh có xu hướng tìm đến các hệ thống bán lẻ lớn nhằm bảo vệ quyền lợi. Hiện tại, sản phẩm được phân phối chính thức tại chuỗi mẹ và bé Con Cưng, thông qua mạng lưới hơn 1.000 cửa hàng từ Bắc vào Nam cùng nền tảng trực tuyến (web/app).

Việc lựa chọn kênh phân phối uy tín, đảm bảo minh bạch chứng từ và tem nhãn hợp lệ giúp người tiêu dùng an tâm hơn về chất lượng nguồn dinh dưỡng đưa vào khẩu phần hàng ngày của trẻ.