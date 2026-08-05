Cắt khối u, tái tạo lưỡi cho người đàn ông mắc ung thư

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, người bệnh N.V.D. (sinh năm 1962, quê Nha Trang) xuất hiện khối u vùng lưỡi trái khoảng 2 tháng, đau nhẹ, kích thước tăng nhanh và không thuyên giảm. Sau khi đến khám tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175, người bệnh được chẩn đoán ung thư lưỡi trái giai đoạn 2.

Qua hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt bỏ tổn thương kết hợp tái tạo tổn khuyết bằng vạt da cơ dưới móng. Việc lựa chọn phương pháp tái tạo sẽ được bác sĩ đánh giá dựa trên vị trí tổn khuyết, giai đoạn bệnh và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Đại tá BS CKII. Nguyễn Trọng Đức, Chủ Nhiệm Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt cho biết : “Điều trị ung thư lưỡi không chỉ dừng lại ở việc cắt bỏ khối u. Nguyên tắc điều trị hiện nay là loại bỏ triệt để tổn thương kết hợp tái tạo vùng khuyết, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát, di căn; đồng thời khôi phục chức năng ăn uống, phát âm và cải thiện thẩm mỹ cho người bệnh”.

Bệnh nhân được tái tạo lưỡi bằng vạt da dưới cổ. (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật cắt bỏ ung thư khoang miệng, người bệnh có thể gặp những tổn khuyết ở nhiều mức độ khác nhau. Nếu không được tái tạo phù hợp, người bệnh có nguy cơ gặp khó khăn khi nói, nuốt, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp tái tạo bằng vạt da dưới móng để phục hồi phần lưỡi khuyết cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, vạt da cơ dưới móng là kỹ thuật sử dụng phần da và cơ ở vùng trước cổ, bảo tồn hệ thống mạch máu nuôi, sau đó chuyển lên tái tạo vùng khuyết sau khi cắt bỏ tổn thương ung thư khoang miệng.

Kỹ thuật này cho phép cắt bỏ tổn thương và tái tạo ngay trong cùng một cuộc phẫu thuật. Vạt da cơ dưới móng có mô mềm mỏng, linh hoạt, phù hợp với cấu trúc lưỡi và sàn miệng, giúp rút ngắn thời gian mổ, giảm chi phí điều trị, đạt tỷ lệ sống của vạt cao khi chỉ định phù hợp, đồng thời hỗ trợ phục hồi chức năng nói và nuốt cho người bệnh.

Phương pháp này phù hợp với những tổn khuyết nhỏ và trung bình sau phẫu thuật ung thư lưỡi, kể cả với người cao tuổi hoặc người có nhiều bệnh lý nội khoa.

Bác sĩ khuyến cáo, ung thư lưỡi và ung thư sàn miệng có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện vết loét trong miệng kéo dài, khối bất thường ở lưỡi hoặc các triệu chứng dai dẳng không cải thiện.

Việc thăm khám chuyên khoa ngay từ giai đoạn đầu giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tạo điều kiện áp dụng phương pháp tái tạo phù hợp, bảo tồn chức năng ăn uống, phát âm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.