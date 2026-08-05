Tưởng cận thị và nóng trong, bé gái suýt mất thị lực vì khối u hiếm

(VTC News) -

N.T.M., 14 tuổi, ở Hải Phòng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang.

Từ tháng 11/2025, M. bắt đầu có biểu hiện lồi mắt trái. Do nghĩ con chỉ mắc tật khúc xạ như cận thị hoặc loạn thị, gia đình không đưa đi khám chuyên khoa. Đến khoảng tháng 3/2026, em xuất hiện thêm triệu chứng chảy máu cam.

Ban đầu, người thân cho rằng đây chỉ là dấu hiệu “nóng trong” hoặc do áp lực ôn thi vào lớp 10. Chỉ khi tình trạng chảy máu xảy ra thường xuyên hơn và lượng máu tăng dần, gia đình mới đưa con đến cơ sở y tế địa phương. Kết quả kiểm tra phát hiện có khối u.

Tuy nhiên, vì thời điểm đó M. đang chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, gia đình xin lùi việc điều trị.

Quyết định này khiến bệnh diễn tiến nhanh ngoài dự đoán. Chỉ sau thời gian ngắn, khối u phát triển mạnh, chèn ép làm hốc mắt trái lồi hẳn ra ngoài. Bệnh nhi được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Bác sĩ xử trí khối u cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

BSNT Nguyễn Toàn Thắng, Khoa Ung bướu, cho biết khi nhập viện, bệnh nhi bị lồi mắt trái kèm nhìn đôi, chảy máu mũi, ngạt mũi và tê bì vùng mặt.

Kết quả thăm khám xác định em mắc u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang - một loại u rất hiếm ở vùng đầu, mặt, cổ, chiếm dưới 2% số ca bệnh. Dù phần lớn là u lành tính, loại u này có khả năng xâm lấn tại chỗ rất mạnh.

Do phát hiện muộn, khối u đã phát triển lớn, chèn ép trực tiếp vào ổ mắt và lan tới vùng động mạch cảnh, xoang hang - những vị trí có nhiều cấu trúc thần kinh, mạch máu quan trọng.

Theo bác sĩ, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do dây thần kinh thị giác bị chèn ép. Nghiêm trọng hơn, khối u có thể gây tổn thương động mạch cảnh, đe dọa trực tiếp tính mạng.

“U tế bào khổng lồ không đáp ứng với hóa trị hay xạ trị nên phẫu thuật là lựa chọn điều trị tối ưu. Ca mổ đòi hỏi độ chính xác rất cao vì khối u nằm sát nền sọ, ổ mắt và động mạch cảnh. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng”, bác sĩ Thắng nói.

Sau một tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định. Khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn, áp lực trong hốc mắt giảm rõ rệt, thị lực phục hồi tốt. Vết mổ khô, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và em đã có thể sinh hoạt bình thường.

Tuy vậy, do loại u này có nguy cơ tái phát khá cao, khoảng 20-50%, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi định kỳ trong thời gian tới.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở vùng đầu, mặt, cổ như ngạt mũi kéo dài, chảy máu mũi tái diễn, lồi mắt hoặc tê bì vùng mặt. Việc khám chuyên khoa sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, tránh để khối u phát triển, xâm lấn các cơ quan quan trọng và làm tăng nguy cơ biến chứng.