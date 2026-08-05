Mỹ định ngày công bố thỏa thuận với Iran và Oman về eo biển Hormuz

(VTC News) -

Sau nhiều ngày căng thẳng và không tìm thấy tiếng nói chung về vấn đề eo biển Hormuz, Mỹ được cho sẽ sớm công bố thỏa thuận với Iran và Oman về phương diện này. “Mỹ, Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời để mở lại eo biển Hormuz với mục tiêu của Mỹ là đưa ra thông báo vào 5/8”, Axios đưa tin.

Chuyên gia đánh giá đây là thỏa thuận có thời hạn 60 ngày, cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo hướng Vịnh Ba Tư qua vùng lãnh hải của Iran và theo hướng ngược lại qua vùng biển của Oman với sự phối hợp của Tehran. Thỏa thuận này không quy định việc thu phí đối với việc tàu thuyền đi qua.

Hai con tàu đang neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: AP)

Theo Axios, hiệu lực của thỏa thuận có thể được gia hạn quá 60 ngày. Đồng thời, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ xem xét khả năng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ Iran.

Một số nguồn tin từ chính quyền Mỹ được Axios trích dẫn cũng xác nhận giới lãnh đạo Iran hoàn tất quá trình phê duyệt thỏa thuận vào 4/8.

Tương tự, AP đưa tin thỏa thuận mới được hình thành sẽ quy định tàu đi vào Vịnh Ba Tư qua tuyến đường do Iran kiểm soát và đi ra qua tuyến đường do Oman kiểm soát.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra. “Chúng tôi đang đàm phán với phía Iran và tôi cho rằng có khả năng đạt được một thỏa thuận ngay hôm nay hoặc ngày mai để mở lại eo biển, đồng thời hướng tới việc đưa cuộc xung đột trở lại trạng thái ổn định hơn”, ông Bessent nói.

Khi được hỏi liệu Iran có được phép thu phí đối với tàu đi qua eo biển Hormuz hay không, ông Bessent khẳng định thỏa thuận sẽ bảo đảm “quyền tự do đi lại” trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang tham gia cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm giúp nhiều tàu có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn hơn trong ngắn hạn.

Trong khi Tổng thống Donald Trump luôn tuyên bố mọi thỏa thuận đều phải bao gồm việc “mở cửa eo biển Hormuz lập tức, hoàn toàn và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.

Ngay từ đầu cuộc xung đột, ông Trump cũng nhấn mạnh xung đột là cần thiết để đối phó với chương trình hạt nhân của Iran. Các quốc gia phương Tây cáo buộc Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân, dù Tehran khẳng định chương trình này hoàn toàn mang tính dân sự.