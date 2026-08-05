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Tổ chức thi lại tất cả các môn với thí sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang
(VTC News) -
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn với thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, dự kiến ngày 14-15/8.
Đăng Khoa
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