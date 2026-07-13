Ông Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa tàu của Iran tại Hormuz

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin: “Eo biển Hormuz vẫn mở và sẽ luôn mở dù có Iran hay không. Chúng tôi đang khôi phục lệnh phong tỏa đối với Iran, được gọi như vậy vì nó chỉ ngăn cản tàu thuyền hoặc khách hàng của Iran ra vào. Tất cả quốc gia khác sẽ được sử dụng eo biển một cách công bằng và tự do”.

Ông Trump nhắc lại Mỹ sẽ là "người bảo vệ" eo biển Hormuz và sẽ thu phí hãng vận chuyển thương mại 20% giá trị hàng hóa của họ để bồi thường cho việc Mỹ đảm bảo an ninh eo biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Từ nay trở đi, Mỹ sẽ được biết đến với danh hiệu 'người bảo vệ eo biển Hormuz', nhưng với tư cách đó và vì sự công bằng, Mỹ sẽ hoàn trả 20% trên tổng giá trị hàng hóa vận chuyển cho mọi chi phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực đầy biến động này của thế giới”, ông Trump cho hay.

Cùng thời điểm, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran thông báo "bắn cảnh cáo" 2 tàu đang định vượt qua Hormuz. "Sáng nay, hai tàu đang tìm cách vượt eo biển Hormuz trái phép đã bị hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bắn cảnh cáo và chặn lại", đài truyền hình nhà nước Iran thông tin.

Tuy nhiên, Iran không cung cấp thêm thông tin về hai con tàu trên. Động thái của Iran diễn ra khi giao tranh giữa nước này và Mỹ đã bước sang ngày thứ 5 liên quan đến quyền kiểm soát Hormuz.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, "đánh trúng hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm khác nhau bằng vũ khí chính xác". Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công hệ thống phòng không, các địa điểm radar ven biển, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cũng như nhiều tàu nhỏ của Iran bằng máy bay chiến đấu, tàu hải quân, UAV tấn công một chiều và UAV một chiều trên biển.

Theo CENTCOM, cuộc tấn công được tiến hành nhằm “làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tiếp tục tấn công tàu vận tải quốc tế đi qua eo biển Hormuz”.