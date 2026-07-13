Loạt nước Trung Đông dồn dập bắn trả, cảnh cáo Iran

(VTC News) -

Nhiều quốc gia vùng Vịnh đã kích hoạt hệ thống phòng không và phát cảnh báo không kích. Tại Bahrain, còi báo động tiếp tục vang lên trên toàn quốc trong ngày thứ hai liên tiếp, người dân được khuyến cáo nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết đang đánh chặn các mục tiêu bay bị xác định là "thù địch". Tại Jordan, truyền thông nhà nước đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn thành công 4 tên lửa được phóng từ Iran. Trước đó, trong ngày 12/7, cả Kuwait, Jordan và Bahrain đều ghi nhận các cuộc tấn công trên không.

Trung Đông tiếp tục nóng lên. (Ảnh: Reuters)

Tại Bahrain, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông tin không quân của họ đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ không quân Sheikh Isa. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, căn cứ không quân Sheikh Isa không có sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ mà chỉ có sự luân chuyển định kỳ của nhân viên Mỹ.

"Một nhà chứa máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon, một trung tâm chỉ huy UAV quân sự và các cơ sở bảo dưỡng trực thăng đã bị đánh trúng", IRGC cho hay.

IRGC tiết lộ thêm căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait cũng bị tấn công, trong đó có một căn cứ tên lửa bị bốc cháy, kho chứa bệ phóng tên lửa và kho đạn dược bị phá hủy. Tại Jordan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhắm mục tiêu vào một số kho chứa tên lửa lớn và cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại căn cứ không quân Prince Hassan.

Quân đội Iran phóng UAV nhắm tới căn cứ Mỹ.

Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng việc Tehran nối lại cuộc tấn công là "hành vi leo thang nguy hiểm, làm phức tạp nỗ lực kiềm chế căng thẳng và làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nhằm bảo đảm an ninh". Qatar cũng tuyên bố họ sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu.

"Chúng tôi hoàn toàn có quyền đáp trả. Cuộc tấn công của Iran xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Đồng thời, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh.

Bahrain cũng cáo buộc Iran đang tiến hành những hành vi gây hấn "mang tính hệ thống". Chính phủ nước này kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chỉ thị quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Dù không phải mục tiêu chính trong đợt tấn công mới nhất của Iran và Mỹ, nhưng Ả Rập Xê-út cũng đưa ra những tuyên bố thể hiện sự không hài lòng với động thái của Tehran. "Iran vi phạm nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và nguyên tắc láng giềng hữu nghị thông qua vụ tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-út thông báo.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa và ngay lập tức thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt tình hình".

Loạt cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran ngày càng tập trung vào eo biển Hormuz, nơi Iran tuyên bố tuyến đường thủy này thực tế bị đóng cửa và cảnh báo tàu thuyền không được đi qua, ngay cả khi quan chức Mỹ khẳng định nó vẫn mở cửa.

“Các báo cáo về thiệt hại đối với tàu thuyền, tên lửa, máy bay không người lái bị đánh chặn và cuộc tấn công vào địa điểm quân sự, năng lượng trên khắp vùng Vịnh cho thấy phạm vi xung đột đang ngày càng mở rộng”, nhà phân tích của Deutsche Bank cho hay.