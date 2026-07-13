Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết đợt tập kích mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhắm vào các thủy thủ và tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. (Ảnh: Reuters)

Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các khu vực ven biển phía Nam nước này đã bị tập kích. Hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Qeshm, Jask, thành phố Sirik và cảng Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố.

Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công Iran. Trước đó, đêm 11/7, quân đội Mỹ đã phát động đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran. CENTCOM khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới.

Iran chưa công bố biện pháp đáp trả đối với loạt cuộc không kích mới của Mỹ.