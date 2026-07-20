Hà Nội phấn đấu khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số”.

Theo Chỉ thị, trong năm 2026, Hà Nội quyết tâm đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng giao (hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ), hướng tới mục tiêu hoàn thành khoảng 25.000 - 27.000 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm 2026.

Thành phố phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm. Thúc đẩy tiến độ thi công xây dựng đối với 30 dự án đầu tư đã khởi công và các dự án đầu tư khởi công trong 6 tháng cuối năm 2026; phấn đấu có khoảng 77 dự án hoàn thành thi công xây dựng xong móng, đủ điều kiện cung ứng ra thị trường khoảng 46.100 căn hộ.

Cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế “làn xanh” trong quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng đối với các hồ sơ về nhà ở xã hội.

Đối với các dự án đầu tư đã có mặt bằng sạch, thành phố ưu tiên, ưu đãi giải quyết ngay các thủ tục về quy hoạch, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng…để khởi công xây dựng công trình trong tháng 7 và tháng 8.

Khu nhà ở xã hội nằm ven cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo Chỉ thị, đến nay, thành phố có 147 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được cấp có thẩm quyền (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND thành phố) chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư.

Trong số này gồm 121 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (dân dụng), 23 dự án nhà ở lực lượng vũ trang Công an Nhân dân, 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong quân đội với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 583,3ha, khoảng 132.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 290.500 tỷ đồng.

Trong đó, có 30 dự án đầu tư đã khởi công xây dựng, đang triển khai thi công xây dựng với quy mô đầu tư khoảng 24.120 căn hộ; trong số này, 11 dự án đầu tư dự kiến hoàn thành xây dựng phần thô công trình trong năm 2026 với khoảng 5.400 căn và 19 dự án đầu tư còn lại dự kiến đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm 2026.

Về công tác quy hoạch, Hà Nội tăng cường phân cấp triệt để cho UBND cấp xã trong công tác thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; cho phép phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 trước và cập nhật vào quy hoạch phân khu đô thị, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sau theo quy định tại Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố và phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố; hoàn thành toàn bộ việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 trong tháng 8/2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng sau khi UBND thành phố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (hoàn thành trong vòng tối đa 60 ngày đối với các dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 10ha, trong vòng tối đa 90 ngày đối với các dự án đích sử dụng đất không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thuộc ranh giới dự án đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư đã giao chủ đầu tư trước ngày 30/3, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất đến ngày 15/8. Thống nhất chủ trương giao chủ đầu tư thực hiện di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi thuộc phạm vi ranh giới của dự án đầu tư (bao gồm cả di chuyển, hoàn trả các tuyến điện) và được tính trong chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư.

Chỉ thị cũng phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực Tổ công tác đặc biệt của thành phố, định kỳ giao ban 2 tuần/lần để kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội; cập nhật thường xuyên tình hình triển khai các dự án đầu tư, phân loại các dự án đầu tư theo mức độ hoàn thành, chưa hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt); các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp giấy phép xây dựng tối đa trong 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.