Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết, nhóm này quyết định áp dụng “lệnh cấm vận hàng hải đối với kẻ thù Ả Rập Xê-út”, dựa trên nguyên tắc “ăn miếng trả miếng”.

Theo Houthi, động thái trên nhằm đáp trả điều mà nhóm này cáo buộc là việc Ả Rập Xê-út tiếp tục “bao vây bất công và áp bức” người dân Yemen trong gần 12 năm qua, đồng thời “cướp bóc nguồn tài nguyên và áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với các cảng biển và sân bay” của Yemen bằng đường bộ, đường biển và đường không.

Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Ả Rập Xê-út. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Houthi được đưa ra sau khi lực lượng này phóng tên lửa nhằm vào Ả Rập Xê-út hồi tuần trước, với cáo buộc Riyadh đã không kích một sân bay do Houthi kiểm soát, qua đó phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm giữa hai bên.

Đây là các cuộc tấn công đầu tiên mà Houthi nhận trách nhiệm nhằm vào Ả Rập Xê-út kể từ khi một lệnh đình chiến không chính thức có hiệu lực vào tháng 3/2022, sau loạt vụ Houthi tập kích các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê-út.

Căng thẳng giữa Houthi và Ả Rập Xê-út tiếp tục làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang trở nên phức tạp bởi các cuộc đối đầu liên quan đến Iran, Mỹ và các đồng minh.