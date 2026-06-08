Houthi cấm tàu ​​thuyền Israel vào biển Đỏ

(VTC News) -

Theo Reuters, lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn sẽ cấm toàn bộ hoạt động hàng hải của Israel ở biển Đỏ cho đến khi có thông báo mới. Hành động này diễn ra ngay sau khi Israel tấn công mục tiêu quân sự ở miền tây và trung Iran.

“Chúng tôi tuyên bố cấm hoàn toàn và tuyệt đối hoạt động hàng hải của Israel tại biển Đỏ và xem mọi hoạt động của đối phương là mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng vũ trang chúng tôi kể từ thời điểm tuyên bố này được đưa ra", thông báo nêu rõ.

Khói bốc lên nghi ngút sau cuộc không kích của Israel, nhìn từ Nabatieh, Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Houthi từng gây gián đoạn nhiều tuyến đường vận chuyển hàng hải trong khu vực, bao gồm cả việc tấn công tàu thuyền ở biển Đỏ.

Cùng thời điểm, lực lượng Houthi xác nhận phóng "loạt tên lửa nhắm vào mục tiêu nhạy cảm của kẻ thù Israel", đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tấn công "đã đạt được mục tiêu một cách chính xác". Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đánh chặn thành công một tên lửa từ Yemen.

Đây là lần đầu tiên Houthi tuyên bố tấn công tên lửa nhằm vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn trong chiến sự Iran có hiệu lực ngày 8/4.

Nhiều chuyên gia cho rằng vụ đấu súng dữ dội nhất giữa Iran và Israel trong nhiều tuần qua đang làm nổi bật thách thức ngoại giao mà Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Houthi cùng lực lượng Hezbollah tại Lebanon là thành viên của "Trục Kháng chiến", liên minh các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông. Iran bắt đầu tăng cường viện trợ cho Houthi kể từ năm 2014 khi cuộc nội chiến leo thang và sự cạnh tranh với Ả Rập Xê-út ngày càng gay gắt.

Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen trong hơn một thập kỷ, sau khi kiểm soát thủ đô và giao tranh với lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.