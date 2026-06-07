Mỹ bắn hạ máy bay không người lái ở Hormuz, Iran nêu lý do đàm phán bế tắc

(VTC News) -

Trong hình ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, hai tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ bay tuần tra trên khu vực Trung Đông.

Quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ thêm các máy bay không người lái (UAV) của Iran, với cáo buộc những thiết bị này đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz- tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới.

“Đầu ngày hôm nay, lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran, sau khi xác định chúng gây nguy cơ đối với hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo trên mạng xã hội X hôm 6/6.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đăng hình ảnh về các đợt tấn công.

Quân đội Mỹ cho biết họ vẫn sẵn sàng “tiếp tục phòng vệ trước các hành động gây hấn từ Iran”. Vụ bắn hạ này diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố phá hủy thêm bốn UAV tấn công khác vào ngày 5/6.

Trong khi đó, các đợt tấn công qua lại gần đây giữa Iran và Mỹ đang đặt ra thách thức đối với thỏa thuận đình chiến. Quan chức cấp cao Iran cho rằng việc Washington liên tục thay đổi lập trường là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán hiện nay.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, khó khăn lớn nhất trong tiến trình đàm phán với Mỹ nằm ở việc Washington liên tục đưa ra những tín hiệu không nhất quán. Trả lời CNN tại Tehran, ông Baghaei nói các thông điệp giữa hai bên vẫn được chuyển tải thông qua trung gian Pakistan.

“Vấn đề lớn nhất khi đàm phán với chính quyền hiện tại là phải đối mặt với quá nhiều thay đổi về lập trường, liên tục dịch chuyển mục tiêu và xuất hiện những phát biểu trái ngược từ các quan chức khác nhau, khiến toàn bộ tiến trình trở nên rất khó khăn”, ông nói.

Theo ông, vẫn còn nhiều điểm bất đồng, nhưng cốt lõi là Mỹ phải công nhận các quyền của Iran, bao gồm quyền làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình theo các điều ước quốc tế. Ông cũng chỉ trích việc Mỹ không nhượng bộ trong vấn đề giải phóng tài sản bị phong tỏa.

Iran hiện yêu cầu Mỹ chấp thuận mở khóa hàng tỷ USD tài sản đang bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài. Ông Baghaei cho rằng Mỹ cần chấm dứt các lệnh trừng phạt và cho phép Iran tiếp cận nguồn tài sản của mình.

Đồng thời, ông cáo buộc Washington không tôn trọng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4 và cho rằng tình hình khu vực đang ở trạng thái “rất mong manh và nguy hiểm”. Về phía Mỹ, quân đội nước này tuyên bố sẽ tiếp tục “bảo vệ trước các hành động gây hấn của Iran”.

Ông Baghaei cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Tại Lebanon, giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục gia tăng bất chấp việc hai chính phủ Israel - Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran vào 7/6 để tiếp tục vòng đàm phán mới với vai trò trung gian cho Mỹ.

Theo một nguồn tin am hiểu định hướng của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington đang lên kế hoạch cho phép sử dụng tài sản Iran bị phong tỏa để hỗ trợ sửa chữa thiệt hại chiến sự tại các nước vùng Vịnh.

Kuwait và Bahrain gần đây đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran sau khi lực lượng Mỹ tập kích các cơ sở radar tại khu vực ven biển Iran.