Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 chung cuộc mới nhất: Xác định đội xuống hạng

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 26, vị trí các câu lạc bộ như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-bàn thua
|Điểm
|1
|CAHN
|25
|58 - 21
|64
|2
|Thể Công Viettel
|25
|38 - 21
|51
|3
|Ninh Bình
|25
|50 - 31
|48
|4
|Hà Nội
|25
|47 - 29
|45
|5
|CA TP.HCM
|25
|27 - 35
|35
|6
|Nam Định
|25
|32 - 31
|34
|7
|Hải Phòng
|25
|36 - 35
|31
|8
|Hà Tĩnh
|25
|15 - 26
|29
|9
|SLNA
|25
|26 - 37
|27
|10
|HAGL
|25
|23 - 34
|26
|11
|Thanh Hóa
|25
|26 - 34
|25
|12
|Đà Nẵng
|25
|29 - 39
|21
|13
|Becamex TP.HCM
|25
|28 - 42
|21
|14
|PVF-CAND
|25
|23 - 43
|21
Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Tất cả các trận đấu của vòng cuối V.League 2025-2026 diễn ra cùng giờ (18h ngày 7/6). Chi tiết các cặp đấu cụ thể như sau:
Đà Nẵng vs Thanh Hóa (Kênh trực tiếp: FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).
Ninh Bình vs Hà Tĩnh (FPT Play, MyTV, TV360+7).
Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).
Hải Phòng vs Nam Định (FPT Play, MyTV, TV360+14).
Sông Lam Nghệ An vs PVF CAND (FPT Play, MyTV, TV360+15).
Becamex TP.HCM vs HAGL (FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).
Hà Nội FC vs Công an TP.HCM (FPT Play, MyTV, TV360+13).
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