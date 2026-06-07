Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 chung cuộc mới nhất: Xác định đội xuống hạng

Bảng xếp hạng V.League mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 26, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-bàn thua Điểm 1 CAHN 25 58 - 21 64 2 Thể Công Viettel 25 38 - 21 51 3 Ninh Bình 25 50 - 31 48 4 Hà Nội 25 47 - 29 45 5 CA TP.HCM 25 27 - 35 35 6 Nam Định 25 32 - 31 34 7 Hải Phòng 25 36 - 35 31 8 Hà Tĩnh 25 15 - 26 29 9 SLNA 25 26 - 37 27 10 HAGL 25 23 - 34 26 11 Thanh Hóa 25 26 - 34 25 12 Đà Nẵng 25 29 - 39 21 13 Becamex TP.HCM 25 28 - 42 21 14 PVF-CAND 25 23 - 43 21

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.