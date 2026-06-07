XSMB thứ 2 ngày 8/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 8/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 2 - KQXSMB hôm nay

Tra cứu KQXS các kỳ trước

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 6/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 5/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 3/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành quay số ở đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành tiếp tục quay ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành quay số ở đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành được quay ở đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

- Để đảm bảo quyền lợi khi lĩnh thưởng, vé số miền Bắc cần được giữ gìn cẩn thận, tránh nhòe mực, rách hoặc tẩy xóa bất kỳ thông tin nào trên vé. Một tấm vé còn nguyên trạng sẽ giúp quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn.

- Ngược lại, nếu vé bị hư hỏng hoặc có sự thay đổi so với hình thức ban đầu, người chơi có thể gặp khó khăn trong việc công nhận trúng thưởng, thậm chí mất quyền nhận giải theo quy định.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Theo quy định của xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng thưởng có 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để làm thủ tục nhận giải. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng. Vì vậy, người chơi cần kiểm tra kỹ thời hạn và tiến hành nhận giải đúng quy định để đảm bảo quyền lợi.

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