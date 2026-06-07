Khám phá quần thể chè cổ thụ trăm tuổi giữa đại ngàn Gia Lai

Đối với nhiều già làng ở xã vùng cao An Toàn, chè Tiến Vua không chỉ là một loài cây quý mà còn là một phần ký ức của cộng đồng, là sợi dây gắn kết con người với núi rừng. Trong những buổi sớm tinh mơ hay chiều muộn bên bếp lửa, câu chuyện về những cây chè cổ thụ vẫn được các thế hệ nối tiếp nhau kể lại như một cách gìn giữ ký ức, phong tục và di sản mà cha ông để lại qua hàng thế kỷ.