XSMB thứ 7 ngày 6/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 6/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 7 - KQXSMB hôm nay

Tra cứu KQXS các kỳ trước

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/6/2026.

- XSMB 3/6/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/6/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 3/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/6/2026.

- XSMB 2/6/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/6/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 2/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/6/2026.

- XSMB 1/6/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/6/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 1/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tiến hành quay thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ tiến hành quay số ở đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiến hành tiếp tục quay ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ tiến hành quay số ở đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ tiến hành được quay ở đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

- Vé phải do Công ty xổ số kiến thiết XSMB phát hành hợp lệ, đảm bảo đầy đủ thông tin rõ ràng, chính xác theo quy định.

- Dãy số trên vé cần trùng khớp với một trong các kết quả trúng thưởng của kỳ quay số XSMB đã được công bố chính thức.

- Vé phải giữ nguyên trạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc có bất kỳ dấu hiệu chỉnh sửa nào.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá thời gian này vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Vé không thuộc diện tranh chấp, khiếu nại; mọi vấn đề pháp lý liên quan phải được giải quyết dứt điểm trước khi tiến hành chi trả.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu vào lúc 18h15 mỗi ngày, giúp người chơi theo dõi nhanh chóng và thuận tiện.

- Người chơi cũng có thể tra cứu kết quả qua hình thức nhắn tin đến tổng đài theo hướng dẫn, tuy nhiên dịch vụ này sẽ tính phí theo quy định.

- Ngoài ra, để cập nhật kết quả miễn phí và chính xác, người chơi có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn, đây là kênh thông tin uy tín được nhiều người lựa chọn.

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