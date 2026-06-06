XSMT 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/6/2026

XSMT thứ 7 ngày 6/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 6/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 6/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 7 mới nhất

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 1/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Theo quy định hiện hành, vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Khi đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ người trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả trong tối đa 05 ngày làm việc. Trên thực tế, thời gian xử lý thường được rút ngắn để người chơi sớm nhận giải.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể đến trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được công ty xổ số kiến thiết ủy quyền để thực hiện thủ tục lĩnh giải.

- Với các giải thưởng có giá trị nhỏ, người chơi thường chọn nhận tại đại lý vé số để thuận tiện di chuyển và nhận tiền nhanh hơn. Tuy nhiên, hình thức này sẽ kèm theo phí hoa hồng đổi vé, thường dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Đối với giải thưởng lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải mất thêm phí dịch vụ như khi lĩnh tại đại lý.

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