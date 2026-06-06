Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/6/2026 - XSHCM 6/6

XSHCM 6/6. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 6/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 1/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 1/6/2026 có giải đặc biệt là 725887 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 1/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/6/2026.

- XSHCM 30/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 30/5/2026 như sau:

XSHCM 30/5, kết quả xổ số TP.HCM ngày 30/5/2026.

- XSHCM 25/5/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 25/5/2026 có giải đặc biệt là 846479 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 25/5, kết quả xổ số TP.HCM ngày 25/5/2026.

- XSHCM 23/5/2026

Kết quả xổ số ngày 23/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng có giải đặc biệt là 121910 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 23/5, kết quả xổ số TP.HCM ngày 23/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng sau khi trừ thuế TNCN (nếu có) bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả giải thưởng trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 4: Gồm có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang và Long An thực hiện quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ thực hiện quay thưởng.

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