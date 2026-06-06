Giao xe cho con chưa đủ tuổi lái, người mẹ bị khởi tố

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bắc (SN 1990, trú tại thôn Nam Lý, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, bà Bắc đã giao xe máy mang biển kiểm soát 29B1-860.00, có dung tích xi lanh trên 50 cm³, cho con trai là V.H.N (SN 2009) tham gia giao thông. Thời điểm xảy ra vụ việc, V.H.N chưa đủ tuổi theo quy định và chưa được cấp giấy phép lái xe.

V.H.N tại cơ quan công an.

Quá trình điều khiển phương tiện đến khu vực ngã tư thuộc tổ dân phố Bẩy Tám, phường Đông A, V.H.N không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát và không nhường đường cho phương tiện đi từ bên phải, dẫn đến va chạm với một xe mô tô khác.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô còn lại bị thương tích nặng, với tỷ lệ tổn hại sức khỏe được xác định là 74%.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã khởi tố bị can đối với V.H.N về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và chủ phương tiện trong việc quản lý, sử dụng phương tiện giao thông. Hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.