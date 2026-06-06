Triều Tiên phát triển 'vũ khí bí mật dưới nước'

(VTC News) -

Theo AP, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự cuộc thử nghiệm khả năng cơ động trên biển của tàu khu trục Kang Kon, sau khi con tàu này được sửa chữa từ sự cố hạ thủy năm ngoái.

Ông cho biết hải quân là một trong những trọng tâm của kế hoạch quốc phòng 5 năm. Kế hoạch này bao gồm việc đóng các tàu khu trục thế hệ mới 10.000 tấn, cùng việc phát triển những “vũ khí bí mật dưới nước” mà Triều Tiên chưa tiết lộ chi tiết.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un kêu gọi “phát triển nhanh chóng” lực lượng hải quân để có thể đảm nhận vai trò lớn hơn trong sức mạnh răn đe hạt nhân của đất nước, đồng thời đủ sức tung ra “đòn đánh chí mạng vào kẻ thù bất cứ lúc nào, cả dưới nước lẫn trên mặt nước”.

Ông Kim Jong-un trong chuyến thăm con tàu khu trục Kang Kon. (Ảnh: KCNA)

Tàu khu trục Kang Kon có lượng giãn nước 5.000 tấn và từng trải qua sự cố. Trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5 năm ngoái, chiến hạm này bị lật nghiêng và hư hại, và ông Kim Jong-un gọi sự cố này là “tội ác”. Con tàu đã được sửa chữa và hạ thủy trở lại vào tháng 6 năm ngoái.

Kang Kon là chiếc tàu khu trục thứ hai trong số hai tàu chiến mà Triều Tiên công bố năm ngoái, bên cạnh tàu Choe Hyon. Nhà lãnh đạo Triều Tiên từng ca ngợi việc phát triển lớp tàu này là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng tầm hoạt động cũng như năng lực tấn công phủ đầu của quân đội.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết các tàu chiến này được thiết kế để mang nhiều loại hệ thống vũ khí, gồm vũ khí phòng không, vũ khí chống hạm, các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn đặt câu hỏi về hiệu quả tác chiến thực tế của chúng khi được đưa vào hoạt động.