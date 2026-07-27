Dòng người đến Công viên Lê Thị Riêng tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương mang vòng hoa thành kính dâng lên tại Tượng đài tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Các hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên lần lượt tiến vào khu tưởng niệm, mang theo vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".
Các cựu chiến binh thuộc nhiều đơn vị cùng chụp ảnh lưu niệm sau lễ dâng hương. Với nhiều người, đây là dịp gặp lại đồng đội và cùng nhau tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Nhiều người dân mang theo những bó cúc vàng, trắng đến Công viên Lê Thị Riêng để dâng lên các Anh hùng liệt sĩ. Không ít gia đình đưa cả con, cháu cùng tham dự lễ tri ân.
Tình nguyện viên chuẩn bị hương cho người dân trước khi vào khu vực tưởng niệm.
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP.HCM và nhiều cơ quan, doanh nghiệp thành kính dâng hương trước tượng đài tưởng niệm trong ngày 27/7.
Các đoàn lần lượt thắp hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ.
Sau nghi thức dâng hương, dâng hoa tại tượng đài, nhiều đại biểu tiếp tục vào Nhà tưởng niệm để viếng.
Bà Bùi Thị Lý (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết, mỗi lần xem tin tức về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bà lại xúc động, biết ơn. "Nay là Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 nên tôi đến đây để cầu kinh, niệm Phật cho các Anh hùng, liệt sĩ. Mong các anh sớm được về với gia đình, người thân", bà nói.
Chị Phùng Thị Thu cùng hai con (ngụ Hà Nội) thắp hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Hình ảnh các thế hệ đứng cạnh nhau trong Ngày Thương binh - Liệt sĩ tạo nên không khí tri ân đầy xúc động.
Đến cuối buổi chiều, khu vực tượng đài vẫn đông kín người. Dòng người nối dài chờ vào dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ.