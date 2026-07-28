NSƯT Hồ Phong tiết lộ hậu trường cảnh bị đánh bom ám ảnh trong 'Lửa trắng'

(VTC News) -

Ở tập 12 của bộ phim Lửa trắng, nhân vật Lão Công do NSƯT Hồ Phong thủ vai rơi vào biến cố lớn khi chiếc xe phát nổ, khiến ông trùm bị bỏng tới 61% cơ thể. Phân đoạn không chỉ là bước ngoặt của bộ phim mà còn là một trong những cảnh quay khiến nam nghệ sĩ vất vả nhất từ đầu dự án.

Phân cảnh xe của Lão Công bị đánh bom trong tập 12 phim "Lửa trắng".

Chia sẻ về hậu trường, NSƯT Hồ Phong cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở lớp hóa trang hay những cảnh quay hành động, mà là làm sao thể hiện chân thực cảm giác của người bị bỏng nặng.

"Theo kịch bản, nhân vật bị bỏng tới 61% cơ thể. Tôi từng chứng kiến những người bị bỏng nhưng cảm giác đau đớn ấy tôi chưa bao giờ thực sự trải qua. Chính điều đó khiến việc diễn xuất trở nên rất khó, bởi mình phải khiến khán giả tin đây là người bị bỏng nặng thật sự", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo NSƯT Hồ Phong, ở trạng thái bị bỏng nặng, các cơ trên gương mặt và cơ thể đều co rút, nhưng nhân vật vẫn phải bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là nỗi lo dành cho con gái.

"Điều khó nhất là vừa phải thể hiện sự đau đớn của cơ thể, vừa phải diễn được ánh mắt, lời thoại của một người cha luôn canh cánh nỗi lo cho con gái. Đó là những phân đoạn rất nặng và tốn sức", anh nói.

Để tạo hiệu ứng chân thực, ê-kíp sử dụng lớp da và keo hóa trang chuyên dụng phủ lên mặt, cổ và cánh tay của nam diễn viên nhằm mô phỏng những vùng da bị co rút sau bỏng. Tuy nhiên, sau mỗi cảnh quay, việc tháo lớp hóa trang rất khó khăn.

"Lớp keo chuyên dụng dính rất chặt. Khi bóc ra, nó kéo theo cả da thật của mình. Đau đến ứa nước mắt", NSƯT Hồ Phong kể.

Để tạo hình nhân vật sau vụ nổ, ê-kíp sử dụng lớp hóa trang chuyên dụng mô phỏng vết bỏng, nhưng khi tháo ra, lớp keo bám chặt khiến nam diễn viên đau đến ứa nước mắt.

Dù phải chịu đau về thể xác, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn phải giữ sự tập trung cao độ để hoàn thành cảnh quay theo đúng yêu cầu của đạo diễn.

Chuyên gắn liền với các vai phản diện, NSƯT Hồ Phong cho biết, anh vui khi nhân vật Lão Công trong Lửa trắng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ, đây là vai ác hiếm hoi khiến anh "không bị khán giả chửi nhiều như trước".

Theo NSƯT Hồ Phong, Lão Công là nhân vật bí hiểm, đa nghi và đầy mưu mô. Bề ngoài, ông ta là doanh nhân thành đạt, thường xuyên làm từ thiện và xây dựng hình ảnh đẹp trước công chúng, nhưng phía sau lại là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Chính sự đối lập này khiến nam diễn viên hứng thú ngay từ khi đọc kịch bản.

Lão Công là con người rất bí hiểm, đa nghi và mưu mô. Ông ta xây dựng cho mình một vỏ bọc gần như hoàn hảo: Một doanh nhân thành đạt, tích cực làm từ thiện và có hình ảnh đẹp trước công chúng. Nhưng phía sau lớp mặt nạ ấy lại là những hoạt động buôn bán, vận chuyển chất cấm.

Thông qua đó, Lửa trắng lên án những hệ lụy của tệ nạn ma túy, đồng thời nhắc nhở người xem không nên đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài, bởi đằng sau một hình ảnh hoàn hảo có thể là những bí mật và góc khuất khó ngờ tới.

NSƯT Hồ Phong tiếp tục ghi dấu ấn với vai ông trùm Lão Công - nhân vật phản diện nhiều mưu mô nhưng có nội tâm phức tạp trong Lửa trắng.

NSƯT Hồ Phong sinh năm 1972, trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của anh đều là diễn viên của Đoàn Kịch Quảng Ninh. Bố anh là NSƯT Hồ Tháp - cựu trưởng Đoàn kịch nói Quảng Ninh, em trai út là NSƯT Hồ Phi Điệp.

Hơn 30 năm gắn bó với màn ảnh, anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Đấu trí, Độc đạo,... và gần đây là Lửa trắng.

Với ngoại hình phong trần, ánh mắt sắc lạnh và chất giọng đặc trưng, anh thường được các đạo diễn giao những vai phản diện, giang hồ hoặc ông trùm trên màn ảnh.