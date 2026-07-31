Đóng

Nhà máy mía đường Bình Định gỉ sét, mục nát sau hơn 7 năm bỏ hoang

(VTC News) -

Nhà máy sản xuất mía đường Bình Định từng là niềm kiêu hãnh của tỉnh Bình Định (cũ), sau 7 năm tuyên bố phá sản trở nên tiêu điều, xơ xác.

Cận cảnh nhà máy mía đường Bình Định sau 7 năm hoang hóa

Ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) thông tin, vừa qua, các rào cản pháp lý liên quan đến tài sản của Nhà máy mía đường Bình Định (thuộc Công ty CP Đường Bình Định- BISUCO) phá sản trước đó đã được gỡ bỏ. Tạo điều kiện cho địa phương thu hồi khu nhà máy rộng gần 9 ha bỏ hoang để chuyển hướng phát triển khu du lịch.

“Địa phương đã bổ sung khu đất vào quy hoạch để xây dựng thành điểm du lịch và hiện cũng đã có một số nhà đầu tư quan tâm, khảo sát thực địa và đề xuất đầu tư lên UBND tỉnh Gia Lai. Việc lựa chọn nhà đầu tư nào sẽ do UBND tỉnh quyết định.” ông Nguyễn Văn Khánh cho hay

Theo UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai), Nhà máy Đường Bình Định (thuộc Cty CP Đường Bình Định- BISUCO) nằm tại km 52 trên tuyến QL19, tiếp giáp dòng sông Kôn được UBND tỉnh Bình Định (cũ) điều chỉnh và cho thuê gần 9 ha đất vào năm 2004 để xây dựng dây chuyền sản xuất mía đường. 

Nơi đây từng là niềm kiêu hãnh của công nghiệp chế biến nông sản địa phương và khu vực khi từng đạt tới mức công suất hơn 5.000 tấn mía/ngày. Tuy nhiên đến năm 2019, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã tiến hành các thủ tục và tuyên bố phá sản đối với công ty khi người đại diện pháp luật là người Ấn Độ rời bỏ nhà máy không rõ nguyên nhân, không thể triệu tập.

 Từ khi phá sản đến nay, khu đất nhà máy rộng lớn nằm ở vị trí đắc địa tiếp giáp gần 400m bờ sông Kôn rơi vào cảnh bỏ hoang.

Nhìn từ Quốc lộ 19, khu đất biểu tượng công nghiệp đình đám một thời của ngành mía đường nay chỉ còn lại phế tích xơ xác, im lìm. 

Dưới tác động của nắng gió, toàn bộ cơ sở vật chất của nhà máy đã xuống cấp, mục nát và biến dạng.

Hàng ngàn mét vuông nhà xưởng, phân xưởng ép mía, xưởng ván ép bị thời gian bào mòn nghiêm trọng. Mái tôn và các kết cấu khung thép, xà gồ chịu lực rỉ sét chuyển màu đỏ quạch, nghiêng ngả và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Những bức tường bê tông, tường gạch bong tróc từng mảng sơn lớn, bám đầy rêu phong và vết ố đen ngòm do ẩm mốc lâu ngày.

Dây chuyền chế biến công suất hàng ngàn tấn mía/ngày nay rơi vào cảnh bị tháo tung, vứt ngổn ngang. Các đường ống dẫn nước thải, ống dẫn khí, van xả nứt vỡ, rò rỉ và mục gãy. 

Chỉ có khuôn viên và khu văn phòng điều hành trở thành nơi trồng các loại cây cảnh cổ thụ, tuy nhiên các lối đi nội bộ hay phía trước cổng vẫn bị cỏ dại, cây bụi, dây leo che lấp.

Một diện tích đất rộng lớn bên quốc lộ 19 nối biển và núi bị bỏ hoang nhiều năm khiến khu đất có nguy cơ lấn chiếm và lãng phí.

Theo UBND xã Bình Khê, việc chuyển đổi công năng quỹ đất 9 ha bỏ hoang sang làm du lịch sinh thái bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế mà UBND tỉnh Gia Lai giao cho địa phương.

Nguyễn Gia
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm