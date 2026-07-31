Nhà máy mía đường Bình Định gỉ sét, mục nát sau hơn 7 năm bỏ hoang

“Địa phương đã bổ sung khu đất vào quy hoạch để xây dựng thành điểm du lịch và hiện cũng đã có một số nhà đầu tư quan tâm, khảo sát thực địa và đề xuất đầu tư lên UBND tỉnh Gia Lai. Việc lựa chọn nhà đầu tư nào sẽ do UBND tỉnh quyết định.” ông Nguyễn Văn Khánh cho hay