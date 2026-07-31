FIFA: Mở công ty không phải bán bóng đá, truyền thông xuyên tạc

(VTC News) -

Ngày 31/7, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã làm rõ về đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) - đơn vị được giao phụ trách các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Từ khi đề xuất được công bố ngày 28/7, thương vụ đã vấp phải sự phản đối và chỉ trích từ các liên đoàn thành viên.

“FIFA tôn trọng các ý kiến phản hồi và mối quan ngại được bày tỏ công khai, đồng thời khẳng định cam kết đối với quá trình tham vấn minh bạch và dân chủ. Quy trình tham vấn theo kế hoạch của FIFA đã bị gián đoạn bởi những thông tin không chính xác trên truyền thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quy trình này để bảo đảm rằng mỗi Liên đoàn thành viên đều có thể đưa ra quyết định dựa trên những thông tin chính xác.

FFE được đề xuất với mục đích duy nhất là bảo đảm tất cả các Liên đoàn thành viên FIFA có cơ hội thực sự sở hữu và hưởng lợi từ giá trị thương mại của bóng đá tại quốc gia mình, đồng thời không làm tổn hại đến tinh thần cũng như cơ chế quản trị của FIFA và của bóng đá”, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nêu rõ trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Liên đoàn bóng đá thế giới bác bỏ cáo buộc “bán bóng đá”. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, FIFA nhấn mạnh: “Không ai đang bán bóng đá. Đây không phải điều mà FIFA từng hoặc sẽ cân nhắc”. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tố FIFA đang “bán linh hồn của bóng đá”. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đều khẳng định họ chỉ biết đến đề xuất thông qua truyền thông thay vì được FIFA tham vấn trước.

“Mọi tổ chức đều có quyền bày tỏ sự phản đối hoặc yêu cầu làm rõ thêm. Tuy nhiên, không một tổ chức nào có thể tuyên bố đại diện cho toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên FIFA trên toàn thế giới. Mỗi Liên đoàn thành viên cần có cơ hội xem xét đề xuất và lên tiếng về tương lai của chính mình. Đó là những nguyên tắc dân chủ của tổ chức này”, tuyên bố của FIFA nhấn mạnh.

Theo giải thích của FIFA, FFE sẽ chuyển các hoạt động thương mại và vận hành tổ chức sự kiện của FIFA sang một công ty con do FIFA sở hữu và kiểm soát vĩnh viễn. Giá trị thương mại được tạo ra sẽ được chia sẻ cho toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên, giúp mỗi liên đoàn có thêm nguồn lực để đầu tư cho sự phát triển bóng đá tại quốc gia mình.

FIFA cũng cam kết mỗi liên đoàn sẽ nhận thêm 20 triệu USD từ chương trình phát triển FIFA Forward trong giai đoạn 2027-2030, bất kể họ có ủng hộ đề xuất hay không. Nguồn kinh phí này đến từ nguồn doanh thu tăng thêm do FFE tạo ra thông qua việc quản lý hiệu quả các hoạt động thương mại của FIFA.

“Nếu đề xuất FFE được thông qua, việc tham gia chương trình sẽ hoàn toàn tự nguyện đối với tất cả các Liên đoàn thành viên. Chương trình sẽ được tài trợ bằng nguồn vốn đầu tư bên ngoài nhưng không làm mất quyền kiểm soát của FIFA và cũng không thay đổi cơ cấu quản trị của tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào”, FIFA nhấn mạnh.

Đáng chú ý, cơ quan này nhấn mạnh nếu đề xuất không nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên, FFE sẽ không được thành lập và các hoạt động thương mại của tổ chức sẽ được giữ nguyên.

“Những nội dung trên chỉ là điểm khởi đầu của quá trình tham vấn và đều có thể được thảo luận. Trong quá trình này, từng nội dung hoặc toàn bộ đề xuất đều có thể được thông qua, bác bỏ hoặc sửa đổi.

Đây là những nguyên tắc cốt lõi của đề xuất FFE: nguồn tài trợ phát triển ở mức chưa từng có, quyền cùng sở hữu cơ hội thương mại của bóng đá trên phạm vi toàn cầu và quyền tự quyết đầy đủ của mọi Liên đoàn thành viên thông qua một quy trình dân chủ”, FIFA khẳng định.