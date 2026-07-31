Báo Singapore gọi Xuân Son là 'Haaland Hà Nội', đá như Harry Kane

(VTC News) -

Trước cuộc đối đầu giữa Singapore và Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026, tờ Straits Times cho rằng tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với Singapore. Tờ báo ví chân sút gốc Brazil là “Haaland của Hà Nội” nhờ khả năng săn bàn hiệu quả.

“Các cầu thủ Singapore hẳn vẫn chưa quên cơn ác mộng mang tên Nguyễn Xuân Son, trung phong cao 1,85 m đã dập tắt hy vọng vào chung kết ASEAN Championship 2024 của ”Những chú sư tử“. Tiền đạo này ghi 3 bàn sau hai lượt trận, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 5-1 ở bán kết”, báo Straits Times viết.

Tờ báo Singapore nhắc đến giải đấu đầu tiên Xuân Son khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1997 đã cùng Việt Nam mang về chức vô địch ASEAN lần thứ ba trong lịch sử, đồng thời giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới của giải với 7 bàn thắng.

Báo Singapore gọi Nguyễn Xuân Son là “Haaland của Hà Nội”.

“Hai năm sau, cầu thủ 29 tuổi nhiều khả năng sẽ một lần nữa trở thành chướng ngại lớn đối với tham vọng tiến xa của Singapore tại giải đấu. Rafaelson sẽ lĩnh xướng hàng công của nhà đương kim vô địch khi Việt Nam tiếp đón đội tuyển Singapore (hạng 148 thế giới) trên sân Mỹ Đình ở lượt trận bảng A ngày 31/7”, tờ báo nhận định.

Truyền thông Singapore đặc biệt ấn tượng với hiệu suất ghi bàn của Nguyễn Xuân Son. Sau pha lập công trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, tiền đạo này đã có 12 bàn sau 10 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam.

“Sở hữu sức mạnh vượt trội cùng khả năng dứt điểm lạnh lùng, thật khó để không gọi anh ấy là ’Haaland Hà Nội‘, dù hiệu suất ghi bàn của anh hiện còn cao hơn cả Erling Haaland”, Straits Times bình luận.

Straits Times cũng điểm lại hành trình sự nghiệp của Nguyễn Xuân Son, từ những năm đầu chơi bóng tại Brazil, quãng thời gian thi đấu ở Nhật Bản và Đan Mạch, cho đến khi sang Việt Nam đầu quân cho Nam Định năm 2020.

Báo Singapore dẫn thống kê cho biết Nguyễn Xuân Son mới chỉ tịt ngòi ở hai trận khoác áo đội tuyển Việt Nam. Một là trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan, khi anh gãy chân chỉ sau 34 phút thi đấu. Trận còn lại là chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở trận giao hữu hồi tháng 3.

Bên cạnh Nguyễn Xuân Son, Straits Times cho rằng Singapore còn phải dè chừng hai cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khác của tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Theo tờ báo này, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch đã mang đến cho HLV Kim Sang-sik nhiều lựa chọn chiến thuật hơn trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Đáng chú ý, Straits Times nhận xét Nguyễn Xuân Son không chỉ là một trung phong giỏi ghi bàn. Trong trận thắng Timor Leste, anh thường xuyên lùi sâu, mở khoảng trống cho các vệ tinh như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc. Màn trình diễn đó khiến tờ báo Singapore ví anh như Harry Kane nhờ khả năng kết nối lối chơi.

Trước màn so tài trên sân Mỹ Đình, Straits Times cũng chỉ ra rằng tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi phong độ rất ấn tượng với 14 chiến thắng liên tiếp và bất bại 18 trận kể từ tháng 9/2024. Trong khi đó, Singapore đã trải qua 16 trận liên tiếp không thắng Việt Nam, kể từ chiến thắng 1-0 ở chung kết ASEAN Cup 1998, với thành tích 7 trận hòa và 9 thất bại.