VNG lãi kỷ lục 467 tỷ đồng, gấp 30 lần cùng kỳ năm ngoái

(VTC News) -

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026, với doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.087 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) ghi nhận mức tăng 86%, đạt 467 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế cũng đạt 467 tỷ đồng, tăng mạnh so với chỉ 15 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

VNG báo lãi kỷ lục, gấp 30 lần cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: VNG)

Sự tăng trưởng này đến từ ba trụ cột chiến lược mà tập đoàn công bố tại Đại hội cổ đông 2026, bao gồm củng cố vị thế dẫn đầu của các nền tảng lõi, tăng biên lợi nhuận thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và gia tăng tỷ trọng doanh thu quốc tế.

Cụ thể, doanh thu từ mảng trò chơi trực tuyến đạt 2.359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, với gần 62 triệu người dùng hoạt động hàng quý. VNGGames tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp game hàng đầu tại thị trường trong nước, nhờ vào danh mục các tựa game có vòng đời dài và đã được vinh danh là Nhà phát hành game xuất sắc nhất tại Giải thưởng Game Việt Nam 2026 lần thứ tư liên tiếp.

Doanh thu từ Zalo và AI đạt 639 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Zalo hiện có 81,3 triệu người dùng hàng tháng, với hơn 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Số tài khoản chính thức đang hoạt động đạt gần 30.000 vào tháng 6 năm 2026, tăng 24% so với cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng.

Khoảng 24 triệu người, tương đương gần một phần ba số người dùng hàng tháng của Zalo, đang sử dụng các tính năng nhắn tin và gọi thoại tích hợp AI. Đặc biệt, tính năng soạn tin nhắn bằng giọng nói đã thu hút 12,5 triệu người dùng, tăng 255% so với quý 1 năm 2025.

Ngoài ra, doanh thu Zalopay đạt 241 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước, trong khi GreenNode ghi nhận doanh thu 144 tỷ đồng, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các mảng giá trị cao, trong đó doanh thu AI Cloud tăng 271% và giải pháp tài chính - ngân hàng tăng 73%.

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG Group, nhấn mạnh: “Các chỉ số tài chính tích cực của quý 2/2026 cho thấy những nỗ lực của tập đoàn đang đi đúng hướng. Các mảng kinh doanh lõi tăng trưởng ấn tượng nhờ hiệu quả vận hành và ứng dụng sâu AI. AI sẽ là yếu tố tạo ra nhiều đột biến trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo tại VNG, và chúng tôi đang thúc đẩy tiến trình đó nhanh nhất có thể.”

Các chỉ số tài chính của VNG trong quý 2/2026 đang bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2026 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, với mục tiêu doanh thu thuần từ 12.500 đến 13.500 tỷ đồng, tăng 15 - 25% so với cùng kỳ, và mục tiêu có lãi cả năm lần đầu tiên kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên sàn UPCoM.