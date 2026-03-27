Laptop mới của Dell đạt kỷ lục hoạt động liên tục gần 27 giờ

Theo chuyên trang đánh giá uy tín Notebookcheck, mẫu laptop mới nhất của Dell, XPS16, có thể duy trì hoạt động liên tục gần 27 giờ đồng hồ chỉ với viên pin dung lượng 70Wh khi thực hiện bài kiểm tra duyệt web qua Wi-fi.

Con số cụ thể mà laptop này đạt được là 26 giờ 38 phút ở chế độ cân bằng với độ sáng 150 nits, một kết quả ấn tượng nhất mà trang web này từng ghi nhận dựa trên cùng một phương pháp thử nghiệm.

Thậm chí, các kết quả đo đạc nội bộ từ Dell còn cho thấy thời lượng pin có thể chạm mốc lý tưởng là 31 giờ.

XPS 16 của Dell có thể duy trì hoạt động liên tục gần 27 giờ đồng hồ. (Ảnh: Digital Trends)

Bí mật đằng sau khả năng hoạt động đáng kinh ngạc này nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng tối ưu và công nghệ màn hình đột phá.

Dell XPS 16 được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 325 thuộc thế hệ Panther Lake cùng đồ họa tích hợp Xe3, vốn được thiết kế để đạt hiệu suất tiêu thụ điện cực thấp.

Một điểm quan trọng nằm ở công nghệ màn hình của chiếc laptop. Màn hình sử dụng tấm nền LCD "Oxide 1Hz" do LG Display sản xuất, cho phép điều chỉnh tần số quét linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz. Khi người dùng không thao tác với các hình ảnh chuyển động nhanh, màn hình sẽ tự động giảm tốc độ làm tươi xuống mức tối thiểu để tiết kiệm năng lượng.

Nhờ vậy, mức tiêu thụ điện năng ở trạng thái nghỉ (idle) của máy chỉ rơi vào khoảng trung bình 1.5W, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như ZenBook S16 hay Prestige 16 trong cùng điều kiện thử nghiệm. Ngay cả khi đẩy độ sáng màn hình lên mức tối đa, mức tiêu hao này cũng chỉ nhích nhẹ lên khoảng 4.5W.

Trong danh sách hàng nghìn thiết bị mà Notebookcheck kiểm tra kể từ năm 2014, Dell XPS 16 phiên bản 2026 chỉ đứng sau hai mẫu máy đặc thù.

Một trong số đó sử dụng chip Qualcomm Snapdragon X Plus với viên pin 84Wh lớn hơn, mẫu còn lại sở hữu hệ thống pin kép khổng lồ lên tới 149Wh, nhưng cả hai đều chỉ sử dụng màn hình 60Hz truyền thống.

Điều này càng khẳng định vị thế dẫn đầu của Dell khi họ vừa duy trì được màn hình tần số quét cao 120Hz mượt mà, vừa tối ưu hóa được thời lượng sử dụng vượt bậc so với phần còn lại của thế giới laptop, bao gồm cả dòng MacBook.

Tuy nhiên, để đạt được con số kỷ lục này, Dell cũng đã thực hiện một số tinh chỉnh về thiết kế như loại bỏ hoàn toàn tùy chọn GPU rời để máy mỏng nhẹ hơn và giảm tải tiêu thụ điện, dù điều này đồng nghĩa với việc hiệu năng đồ họa của XPS 16 sẽ giảm bớt so với các laptop thế hệ trước.

Mặc dù thời lượng pin trong thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và tác vụ sử dụng của người dùng so với điều kiện phòng thí nghiệm, Dell XPS 16 vẫn là một ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu laptop tiết kiệm pin hiện nay.

Sự thành công của Dell không chỉ mở ra một hướng đi mới cho hệ sinh thái laptop Windows mà còn thúc đẩy các nhà sản xuất khác như BOE hay chính LG Display đẩy mạnh sản xuất hàng loạt các tấm nền tiết kiệm điện tương tự, dự kiến sẽ có cả phiên bản OLED 1Hz vào năm 2027.