Laptop Lenovo có thể nới ngang màn hình, tăng 50% kích thước

(VTC News) -

Cận cảnh Legion Pro Rollable. (Video: Trung Hiếu)

Tại triển lãm CES 2026 (Las Vegas, Mỹ), Lenovo tiếp tục gây chú ý khi trình diễn nhiều thiết bị ý tưởng, trong đó nổi bật nhất là Legion Pro Rollable - mẫu laptop chơi game sở hữu màn hình OLED dạng cuộn có khả năng mở rộng linh hoạt.

Legion Pro Rollable được phát triển dựa trên nền tảng Legion Pro 7i quen thuộc. Phần thân máy phía dưới gần như giữ nguyên thiết kế, hệ thống cổng kết nối và khả năng hỗ trợ GPU rời Nvidia GeForce RTX 5090.

Điểm khác biệt nằm ở màn hình, khi Lenovo lựa chọn giải pháp OLED cuộn theo chiều ngang thay vì chiều dọc như các mẫu ThinkBook Rollable trước đây.

Cụ thể, từ kích thước tiêu chuẩn 16 inch với tỷ lệ 16:10, màn hình của Legion Pro Rollable có thể mở rộng sang hai mức 21,5 inch hoặc 23,8 inch, tương ứng với tỷ lệ 21:9 và siêu rộng 24:9.

Kích thước màn hình có thể tăng khoảng 50%, từ 16 inch lên gần 24 inch. (Ảnh: Trung Hiếu)

Việc mở rộng hay thu gọn màn hình được thực hiện thông qua tổ hợp phím FN kết hợp với các phím mũi tên, cho phép người dùng thay đổi không gian hiển thị tùy theo nhu cầu sử dụng.

Cách tiếp cận này giúp Legion Pro Rollable vượt ra khỏi giới hạn của laptop truyền thống, đặc biệt phù hợp với các tựa game mô phỏng bay, đua xe hoặc game thế giới mở - những thể loại tận dụng tốt màn hình siêu rộng.

Trải nghiệm thực tế tại CES 2026 cho thấy phần thân dưới của máy mang lại cảm giác chắc chắn, đúng chất dòng Legion. Tuy nhiên, phần nắp máy chưa thực sự cứng cáp do phải tích hợp cơ chế cuộn phức tạp của màn hình.

Khi quan sát kỹ, vẫn có thể nhận thấy các vệt mờ do mô-tơ bên trong để lại, cùng hiện tượng gợn sóng nhẹ vì tấm nền chưa được căng hoàn toàn. (Ảnh: Trung Hiếu)

Dù vậy, Lenovo được đánh giá đã xử lý khá tốt các chi tiết hoàn thiện, hạn chế tối đa khe hở hay khoảng trống khi màn hình mở rộng.

Theo Lenovo, Legion Pro Rollable được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra cùng GPU Nvidia GeForce RTX 5090 phiên bản laptop, hướng tới hiệu năng chơi game cao cấp. Máy cũng sở hữu hệ thống đèn RGB đặc trưng, nhấn mạnh yếu tố gaming.

Do vẫn chỉ là thiết bị ý tưởng, các mẫu trưng bày tại CES 2026 chưa được cài đặt sẵn trò chơi, khiến người dùng chưa thể trải nghiệm trọn vẹn khả năng hiển thị siêu rộng trong môi trường chơi game thực tế.

Dù còn nhiều điểm cần hoàn thiện, Legion Pro Rollable vẫn được xem là một trong những ý tưởng đáng chú ý nhất tại CES 2026. Mẫu laptop này cho thấy hướng tiếp cận mới trong thiết kế laptop chơi game, nơi không gian hiển thị có thể thay đổi linh hoạt chỉ bằng một thao tác, mở ra tiềm năng lớn nếu được Lenovo thương mại hóa trong tương lai.