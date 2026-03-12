Chiến sự Trung Đông leo thang, doanh nghiệp hầm trú ẩn Mỹ 'cháy hàng'

(VTC News) -

Chưa đầy hai tuần sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, công ty sản xuất hầm trú ẩn của Ron Hubbard tại bang Texas đã liên tục nhận được các cuộc gọi từ khách hàng. Nhu cầu đối sở hữu hầm trú ẩn tăng mạnh khi nhiều người tìm cách chuẩn bị cho các kịch bản khẩn cấp như không kích, nhiễm phóng xạ hạt nhân hoặc những thảm họa quy mô lớn.

Phần lớn đơn đặt hàng đến từ các nước vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

"Bạn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người đang nghĩ rằng 'Giá như mình có hầm trú bom' không?", Hubbard, 63 tuổi, nói tại văn phòng công ty Atlas Survival Shelters của mình. Theo ông, mức độ quan tâm và nhu cầu đối với các hầm trú ẩn hiện đã lên cao chưa từng thấy.

Ron Hubbard, chủ sở hữu của Atlas Survival Shelters, giới thiệu về hầm trú ẩn mà công ty ông đang xây dựng cho một khách hàng trong chuyến tham quan cơ sở sản xuất của mình tại Sulphur Springs, Texas. (Nguồn: AP)

Không chỉ khách hàng ở nước ngoài lo lắng. Khi các tên lửa của Iran nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông và bạo lực leo thang, nhiều người Mỹ cũng bắt đầu tìm cách chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mới đây, một khách hàng ở bang Florida đã gọi hỏi mua hầm trú bom đủ chỗ cho 10 người.

“Tôi tin rằng chỉ trong hai tháng tới, doanh số sẽ vượt tổng doanh thu của ba năm trước”, Hubbard nói. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có thể phải mất từ hai đến ba năm mới sản xuất kịp số hầm trú ẩn được đặt mua trong khoảng thời gian ngắn đó.

Một căn hầm trú ẩn đơn giản, đặt trong sân sau, có thể chứa bốn người sống dưới lòng đất tối đa một tuần và bảo vệ họ khỏi vụ nổ bom cũng như phóng xạ, có giá khoảng 25.000 USD (tương đương 656 triệu đồng).

Những mẫu cao cấp hơn, được thiết kế để sinh sống trong nhiều năm, có thể có giá lên tới hàng triệu USD, tùy thuộc vào lượng thực phẩm, nước và nguồn năng lượng được dự trữ bên trong.

Khu vực ăn uống bên trong hầm trú ẩn dưới lòng đất. (Nguồn: AP)

“Có người chuẩn bị cho ngày tận thế, nhưng cũng có người chỉ muốn phòng trường hợp xảy ra các đợt tấn công tên lửa như ở Israel”, Hubbard nói.

Các hầm trú ẩn này có thể được xây bằng bê tông ngay tại chỗ, hoặc được chế tạo bằng thép tại nhà máy ở Sulphur Springs rồi vận chuyển đến lắp đặt cho khách hàng.

Theo Hubbard, một hầm trú ẩn chống phóng xạ hạt nhân chỉ cần chôn sâu khoảng 90 cm vì lớp đất và bê tông phía trên đã đủ để chắn bức xạ gamma. Tuy vậy, ông thường thiết kế các hầm nằm sâu từ 1,8 đến 3 mét dưới lòng đất để tăng khả năng chống chịu pháo kích.

Mỗi hầm đều có cửa chính đóng kín hoàn toàn và một phòng khử trùng, nơi người sử dụng có thể tắm rửa nếu tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Tùy theo ngân sách của khách hàng, nội thất bên trong có thể giống một căn hộ thu nhỏ với phòng khách, TV, phòng ngủ, bếp, khu giặt và phòng tắm. Một số mẫu còn có cả phòng chứa vũ khí.

Các hầm trú ẩn được kết nối với hệ thống điện, có khả năng lưu trữ và lọc nước. Trong trường hợp mất điện, hệ thống thông gió vẫn có thể vận hành bằng tay quay cơ học.

Tại khu nhà máy của Hubbard, khoảng 20 hầm trú ẩn bằng thép, trông giống những container vận chuyển, đang chờ được giao tới khách hàng trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, khoảng 40 đơn hàng khác đang trong quá trình sản xuất.

Công ty Atlas Survival Shelters cũng cấp phép công nghệ cho các đối tác nước ngoài và cử chuyên gia từ Mỹ sang giám sát quá trình xây dựng.

Phòng ngủ bên trong một căn hầm trú ẩn dưới lòng đất. (Nguồn: AP)

Dù không tiết lộ danh sách khách hàng, Hubbard cho biết một số nhân vật nổi tiếng đã công khai việc mua hầm trú ẩn của ông, trong đó có nhân vật mạng xã hội Andrew Tate và YouTuber MrBeast.

Năm 2021, Hubbard từng tham gia một chương trình truyền hình có sự xuất hiện của Kim Kardashian và xây dựng hầm trú ẩn cho ngôi nhà của cô ở California. Ông cũng cho biết tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg từng đặt thiết kế một hầm trú ẩn, sau đó được lắp đặt bởi một nhà thầu địa phương.

“Trước đây người ta thường nói người Mỹ thật điên khi xây hầm trú bom. Nhưng giờ thì họ không còn nói vậy nữa. Khi thế giới ngày càng bất ổn, nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất", Hubbard nói.