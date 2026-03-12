Ballet Nga: Sức hút vượt thời gian của nghệ thuật kinh điển

(VTC News) -

Vẻ đẹp của nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc

Khi ánh đèn trong khán phòng dần dịu xuống, không gian trở nên tĩnh lặng rồi những giai điệu đầu tiên vang lên đầy mê hoặc. Trên sân khấu, một vũ công bước ra trong ánh sáng. Những bước nhảy nhẹ trên mũi giày pointe gần như không chạm đất, đó là khoảnh khắc ballet bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Nghệ thuật múa ballet khởi nguồn từ nước Ý và từng nở rộ tại các cung đình Pháp. Nhưng phải đến khi đặt chân tới nước Nga, loại hình nghệ thuật này mới tìm thấy mảnh đất để thăng hoa trọn vẹn.

Điệu múa duyên dáng trên mũi giày pointe trong vở ballet Kẹp hạt dẻ.

Từ những nhà hát lộng lẫy ở St. Petersburg hay Moscow, ballet Nga dần định hình chuẩn mực của vẻ đẹp hàn lâm, lan tỏa khắp thế giới bằng kỹ thuật bậc thầy: những bước nhảy vút cao, những vòng pirouette xoay trên trục cơ thể chuẩn xác và những cú tiếp đất nhẹ nhàng đến mức gần như không chạm.

Mỗi vũ công bước lên sân khấu đều mang theo nhiều năm khổ luyện. Từng chuyển động từ cách mở cánh tay, độ nghiêng của cơ thể cho đến nhịp xoay của một cú pirouette đều được rèn luyện đến mức chính xác gần như tuyệt đối.

Điều khiến khán giả say mê ballet Nga chính là cách nghệ thuật này truyền tải cảm xúc. Không cần lời thoại, một ánh nhìn hay một cái chạm tay cũng có thể kể nên cả một câu chuyện.

Một cú xoay pirouette có thể gợi lên niềm hân hoan. Một bước nhảy vút cao có thể diễn tả khát vọng tự do. Một cái nắm tay, một ánh nhìn, cũng đủ để khán giả cảm nhận được những rung động tinh tế của tình yêu hay nỗi buồn.

Trong những tác phẩm kinh điển như The Nutcracker (Kẹp hạt dẻ) hay Romeo và Juliet, ballet trở thành một ngôn ngữ cảm xúc. Ở đó, trí tưởng tượng tuổi thơ, vẻ đẹp của tình yêu hay những bi kịch của số phận đều được kể bằng chuyển động và âm nhạc.

Một cảnh trong vở ballet Romeo và Juliet.

Chính sự hòa quyện giữa âm nhạc, vũ đạo và cảm xúc đã giúp ballet Nga giữ được sức hút vượt thời gian. Dù trải qua nhiều thế hệ, những tác phẩm ấy vẫn có khả năng chạm tới khán giả ở những tầng sâu nhất của tâm hồn.

Khi tinh hoa ballet Nga gặp gỡ khán giả Hà Nội

Sắp tới đây, khán giả Thủ đô sẽ có một trải nghiệm sân khấu trọn vẹn của nghệ thuật nhạc vũ kịch khi các nghệ sĩ ballet Nga mang hai kiệt tác Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong ba đêm 25, 26 và 27/3 tới.

Trong đó, câu chuyện cổ tích vượt thời gian Kẹp hạt dẻ sẽ mở ra một thế giới cổ tích rực rỡ nơi trí tưởng tượng của tuổi thơ được vẽ nên bằng những vũ điệu nhẹ nhàng và đầy màu sắc. Còn Romeo và Juliet sẽ mang đến một sắc thái hoàn toàn khác: Mãnh liệt, sâu lắng và đầy bi kịch. Hai câu chuyện, hai bầu không khí cảm xúc, nhưng đều được kể bằng thứ ngôn ngữ chung của ballet: chuyển động và âm nhạc.

Chương trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm thẩm mỹ tinh tế, làm phong phú đời sống nghệ thuật của Thủ đô trong mùa xuân này, đồng thời mở ra những nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm đưa những giá trị nghệ thuật tinh hoa của ballet Nga đến gần hơn với công chúng là Tập đoàn ROX (ROX Group) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Ba thập kỷ phát triển với những nỗ lực Kiến tạo và Vươn xa, ROX Group đã ghi dấu ấn trong các lĩnh vực phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ hay năng lượng và hướng tới việc góp phần bồi đắp những giá trị văn hóa bền vững. Trong cách tiếp cận ấy, “kiến tạo” không chỉ là việc phát triển những không gian sống đẹp, những khu công nghiệp thuận ích, những cánh đồng năng lượng xanh…, mà còn là hành trình góp phần làm giàu đời sống tinh thần và nâng tầm gu thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng.

Việc đồng hành cùng chương trình ballet Nga tại Nhà hát Hồ Gươm tiếp nối chuỗi hoạt động đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng Việt mà ROX Group đã triển khai suốt năm 2025. Đây cũng là một dấu mốc đặc biệt trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm kiến tạo trên hành trình mang giá trị Việt vươn xa của ROX Group.

ROX Group đồng hành cùng nhiều chương trình, lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật hàn lâm tới đông đảo công chúng.

Giống như ballet, loại hình nghệ thuật được tạo nên từ sự bền bỉ của luyện tập, sự tinh tế của chuyển động và khát vọng vươn tới chuẩn mực hoàn mỹ, hành trình phát triển của một doanh nghiệp như ROX Group cũng là câu chuyện của tầm nhìn dài hạn và những giá trị được bồi đắp theo thời gian.

Khi ánh đèn sân khấu Nhà hát Hồ Gươm bật sáng, vẻ đẹp của ballet cổ điển và sức sống của âm nhạc giao hưởng sẽ hòa quyện để kể nên những câu chuyện kinh điển vượt thời gian. Và từ những vòng xoay nhẹ trên mũi giày pointe, những nhịp cầu cảm xúc sẽ được mở ra, kết nối con người với nghệ thuật, với văn hóa và với những khát vọng vươn xa của tương lai.