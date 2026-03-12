Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 12/3/2026 - XSBTH 12/3

XSBTH 12/3. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 12/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 12/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 12/3/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 12/3/2026

Xem lại KQXS Bình Thuận các kỳ quay thưởng trước

- XSBTH 5/3, kết quả xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 5/3/2026

XSBTH 5/3, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 5/3/2026.

- XSBTH 26/2/2026

XSBTH 26/2, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 26/2/2026.

- XSBTH 19/2/2026

XSBTH 19/2, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 19/2/2026.

- XSBTH 12/2/2026

XSBTH 12/2, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 12/2/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với dãy số giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với dãy số giải Đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 12/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.