Cố nén đau để ký kết với đối tác, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu

(VTC News) -

Người đàn ông được đưa đến khám tại Bệnh viện E trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng dưới, căng tức bàng quang và không thể đi tiểu.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E - người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân thông tin, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện bí tiểu cấp, kèm theo tình trạng đau quặn vùng hạ vị, cơ thể vã mồ hôi do cơn đau tăng dần.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tiểu buốt, tiểu khó từ vài ngày trước và từng được phát hiện có sỏi đường tiết niệu. Tuy nhiên, do lịch làm việc dày đặc và phải tham gia các buổi ký kết, làm việc với đối tác quan trọng, người này đã trì hoãn việc đi khám.

“Bệnh nhân cho biết biết mình có sỏi và có dấu hiệu tiểu buốt nhưng vẫn cố nén đau để hoàn thành các cuộc họp và ký kết công việc trước khi xử lý vấn đề sức khỏe”, bác sĩ Lực cho biết.

Nngười dân khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến tiểu tiện nên đi khám sớm

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bí tiểu cấp do sỏi kẹt tại niệu đạo.

Theo bác sĩ Lực, khi viên sỏi di chuyển và mắc kẹt trong niệu đạo, dòng nước tiểu từ bàng quang không thể thoát ra ngoài. Nước tiểu tích tụ khiến bàng quang căng giãn, gây đau dữ dội vùng hạ vị và khiến người bệnh không thể đi tiểu.

“Tình trạng bí tiểu cấp nếu không được xử trí kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tổn thương thận hoặc thậm chí vỡ bàng quang”, bác sĩ Lực cho biết.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ê-kíp điều trị đã tán sỏi niệu đạo bằng phương pháp nội soi. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, giúp phá vỡ viên sỏi và giải quyết tình trạng tắc nghẽn trong đường tiết niệu mà không cần phẫu thuật mở.

Sau can thiệp, viên sỏi được xử lý thành công, dòng nước tiểu lưu thông trở lại và tình trạng đau của bệnh nhân nhanh chóng cải thiện. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sau can thiệp trước khi xuất viện.

Theo các bác sĩ, sỏi đường tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến, nhưng nhiều người thường chủ quan khi các triệu chứng ban đầu còn nhẹ. Các biểu hiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc đau tức vùng bụng dưới có thể là dấu hiệu cảnh báo của sỏi đường tiết niệu.

Bác sĩ Mai Văn Lực khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến tiểu tiện nên đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa. Việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế nguy cơ biến chứng và giảm khả năng phải can thiệp cấp cứu.

Ngoài ra, để phòng ngừa sỏi đường tiết niệu, người dân nên uống đủ nước mỗi ngày, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế các thực phẩm nhiều muối và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường của hệ tiết niệu.