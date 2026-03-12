Kết nối nguồn lực – đòn bẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

(VTC News) -

Trong bức tranh kinh tế Việt Nam hiện đại, vai trò của phụ nữ không còn bó hẹp ở “hậu phương” mà ngày càng khẳng định vị thế như một lực lượng kinh tế quan trọng. Theo số liệu của VCCI năm 2025, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 25% tổng số doanh nghiệp cả nước, hơn 50% doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, đóng góp đáng kể vào GDP quốc gia.

Tuy nhiên, không ít nữ chủ doanh nghiệp vẫn đối mặt với các rào cản từ khoảng cách giới như “gánh nặng kép” giữa gia đình - sự nghiệp dẫn đến hạn chế về thời gian, hay khó tiếp cận các nguồn vốn lớn do thiếu tài sản bảo đảm (TSBĐ) và định kiến về năng lực quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt các mạng lưới cố vấn và cộng đồng kết nối chuyên biệt cũng đặt ra thách thức cho doanh nghiệp nữ chủ. Trước bối cảnh đó, việc kết nối đa nguồn lực toàn diện từ tài chính, tri thức đến mạng lưới kinh doanh được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm tạo đòn bẩy giúp phụ nữ vượt qua rào cản và nâng cao quyền năng kinh tế.

Là một trong những ngân hàng Việt tiên phong ký cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) xác định vai trò của mình không chỉ là đơn vị cấp vốn, mà là tổ chức đồng hành tháo gỡ nút thắt, giúp doanh nghiệp nữ chủ nâng cao năng lực và hướng tới tăng trưởng bền vững thông qua nhiều giải pháp tài chính “may đo” cùng các sáng kiến hỗ trợ phi tài chính.

Củng cố nền tảng tài chính từ dịch vụ ngân hàng được “may đo” linh hoạt

Thấu hiểu rằng mỗi doanh nghiệp nữ chủ đều có một bài toán vận hành riêng biệt, SeABank cung cấp các giải pháp “may đo” theo đặc thù, đồng thời tập trung số hóa nhằm mang lại trải nghiệm tài chính tốt nhất.

Theo đó, hệ sinh thái giải pháp đặc quyền của SeABank giúp hóa giải triệt để bài toán thiếu hụt vốn lưu động thông qua các hạn mức đột phá: thấu chi không TSBĐ lên tới 5 tỷ đồng; tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị tài sản (LTV) lên tới 100% đối với tiền gửi và 95% đối với bất động sản...

Song song, “bộ tứ” thẻ đặc quyền doanh nghiệp đóng vai trò là những “trợ thủ tài chính” thông minh: thẻ SeAMilleage và SeABank Visa Businness giúp tối ưu chi phí công tác và giao dịch thương mại, tích lũy dặm bay và hưởng ưu đãi đặc quyền tại hệ thống đối tác của SeABank; thẻ tín dụng SeABank Visa Corporate không TSBĐ hạn mức lên tới 200 triệu đồng; thẻ ghi nợ SeABiz Ultra Cash sinh lời ngay trên chính dòng tiền nhàn rỗi nhờ tính năng hoàn tiền linh hoạt dựa trên số dư CASA bình quân tháng.

Bên cạnh đó, SeABank cũng có nhiều ưu đãi ưu đãi về lãi suất, miễn phí tất toán trước hạn, cơ chế ưu tiên phục vụ tại quầy và quy trình xử lý tinh gọn giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận tài chính kịp thời.

Bộ tứ “trợ thủ tài chính” giúp doanh nghiệp nữ chủ tối ưu quản trị dòng tiền.

“SeABank có những chính sách rất tốt cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất ưu đãi hơn so với thị trường. Nhờ nguồn vốn kịp thời, chúng tôi có thể triển khai cùng lúc nhiều đơn hàng lớn và duy trì dòng vốn lưu động ổn định” – Nữ Giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu thực phẩm và sản xuất quà tặng doanh nghiệp chia sẻ sau khi được SeABank cấp tín dụng 2 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp giải quyết tình trạng thiếu hụt vốn và chủ động xoay vòng vốn để triển khai đồng thời nhiều đơn hàng.

Năm 2025, SeABank tiếp tục cải tiến dịch vụ ngân hàng điện tử SeANet/SeAMobile Biz nhằm hỗ trợ các nhu cầu về quản lý dòng tiền, vận hành kinh doanh của doanh nghiệp nữ chủ. Bên cạnh các tính năng phân quyền sử dụng theo chức danh, truy vấn tài khoản, nhập lệnh/duyệt lệnh, Ngân hàng liên tục bổ sung và hoàn thiện các tiện ích chuyên sâu như: báo cáo sổ phụ chi tiết theo lô, báo nợ/báo có gắn chữ ký số, quản lý hạn mức chuyển tiền… giúp quản trị tài chính thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

Kết nối đa nguồn lực – chìa khóa nâng tầm quyền năng kinh tế cho nữ

Để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ một cách bền vững, nguồn lực tài chính cần được bổ trợ bởi tri thức chuyên sâu và mạng lưới kinh doanh – những yếu tố tạo nên sức mạnh nội tại của doanh nghiệp. SeABank đóng vai trò cầu nối chiến lược, kết nối các nguồn lực này thông qua các hoạt động hỗ trợ phi tài chính, giúp doanh nghiệp nữ chủ nâng cao năng lực quản trị - vận hành, tăng cường khả năng cạnh tranh và sự chủ động trong thời kỳ đổi mới.

SeABank phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên sâu về thuế trên toàn quốc.

Nhằm kết nối mạng lưới cố vấn và xây dựng cộng đồng chuyên biệt cho nhóm khách hàng này, SeABank duy trì các hoạt động của Câu lạc bộ Nữ chủ doanh nghiệp - SeAPower với quyền lợi tham gia chuyên đề, đào tạo và networking. Trước bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về quản trị minh bạch và đòi hỏi cập nhật liên tục về chính sách, SeABank cũng định hướng các chương trình đào tạo, workshop và hội thảo tập trung vào quản trị - pháp lý, đáp ứng nhu cầu và hỗ trợ kịp thời thông tin cho các nữ chủ doanh nghiệp.

Theo đó, SeABank thiết kế các khóa học trực tuyến, miễn phí dành cho các hội viên và doanh nghiệp trên Diễn đàn độc quyền https://forum.seabank.com.vn/. Năm 2025, hai khóa học chuyên sâu về thuế - tài chính, quản trị doanh nghiệp đã thu hút 5.000 hội viên tham dự. Đầu năm 2026, các khóa học về giải pháp tài chính và quản lý bán hàng được SeABank và MobiFone phối hợp triển khai nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nữ chủ.

Các khóa học chuyên sâu được tổ chức trực tuyến và miễn phí.

Năm 2025, Ngân hàng cũng phối hợp với các Cục thuế tại địa phương tổ chức chuỗi 5+ hội thảo chuyên sâu về thuế trên toàn quốc, giúp nữ chủ doanh nghiệp cập nhật kịp thời các thay đổi quan trọng trong chính sách Thuế 2025 và lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Những nỗ lực này nhằm đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ minh bạch hóa tài chính, mở ra cơ hội hội nhập thị trường vốn quốc tế.

Từ tác động thực tiễn tới giá trị dài hạn

Tính đến cuối năm 2025, số lượng khách hàng nữ chủ tại SeABank tăng 150%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 120% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ là dữ liệu tài chính, mà đại diện cho cam kết hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới và phát triển kinh tế bao trùm của Ngân hàng.

Hành trình hiện thực hóa cam kết về bình đẳng giới của SeABank đã đạt những dấu ấn nhất định và nhận được sự ghi nhận của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, tiêu biểu là các giải thưởng: ESG Business Awards 2025 (Tạp chí ESG Business và Asian Banking & Finance), Vietnam ESG Awards 2024 và 2025 (Báo Dân trí), Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCCI), Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2022 (Global Business), hạng mục Phát triển bền vững tại VOBA 2025 và Thương hiệu mạnh 2025, đặc biệt là giải thưởng UN WEPs Award 2024 – hạng mục “Bình đẳng giới tại thị trường” của UN Women.

Những nỗ lực của SeABank được ghi nhận trong nước và quốc tế.

Thông qua việc kết nối và huy động đa nguồn lực, SeABank từng bước khẳng định vai trò bệ phóng hỗ trợ các doanh nghiệp nữ chủ vượt qua rào cản và phát huy tiềm năng. Nỗ lực này không chỉ thể hiện sự đồng hành với một phân khúc khách hàng, mà còn góp phần thúc đẩy một tương lai thịnh vượng, bình đẳng và bền vững – nơi mọi cá nhân đều có cơ hội công bằng để phát huy năng lực và kiến tạo giá trị cho xã hội.