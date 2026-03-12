Xe Hybrid tự sạc giảm thiểu đáng kể sự phụ thuộc vào xăng dầu

(VTC News) -

Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông đã giáng một đòn mạnh vào nền an ninh năng lượng toàn cầu. Sự biến động của thị trường xăng dầu trong nước tuần qua là minh chứng rõ rệt và thực tế hơn cả. Ngày 11/3, giá xăng RON 95 chạm ngưỡng gần 30.000đ/lít thì đến hôm nay 12/3 lại giảm còn hơn 25.000đ/lít và vẫn có thể tăng giảm theo ngày.

Cảnh xếp hàng dài chờ đổ xăng tại các trạm xăng trong khu vực nội thành Hà Nội đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong nhiều ngày qua bởi mật độ dân cư đông đúc và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu lớn. Các cây xăng khu vực ngoại thành thông thoáng hơn, song giá bán biến động mỗi ngày khiến người dân không khỏi lo lắng.

Các trạm xăng khu vực nội thành Hà Nội đông đúc.

Trong bối cảnh đó, nhiều người chuẩn bị mua xe đã tạm dừng kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng về việc lựa chọn phương tiện phù hợp, xe xăng, xe điện hay xe Hybrid. Trong đó, xe Hybrid tự sạc nổi lên như một giải pháp đáng cân nhắc khi cân bằng được các yếu tố: Tiện lợi, tiết kiệm, chi phí vận hành thấp cùng giá bán dễ tiếp cận.

Các mẫu xe Hybrid tự sạc bao gồm cả động cơ xăng và mô-tơ điện. Trong đó, mô-tơ điện có thể hoạt động độc lập hay còn gọi là chế độ thuần điện (EV Mode) khi di chuyển ở dải tốc độ thấp trong đô thị đông đúc, hay khi khởi động xe. Pin Hybrid được sạc thông qua quá trình vận hành, nhờ công nghệ phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng từ quá trình nhả chân ga, đạp phanh và nạp vào pin. Xe Hybrid tự sạc hội tụ những ưu điểm của cả động cơ xăng và động cơ điện, không cần cắm sạc và đạt khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên đến 55% so với xe sử dụng động cơ xăng cùng dung tích.

Xe Hybrid tự sạc trở thành di chuyển được người dùng quan tâm.

Với những lợi thế vốn có đi cùng sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước với chính sách ưu đãi 30% thuế tiêu thụ đặc biệt, xe Hybrid có cơ hội bứt tốc trong năm 2026.

Nhờ chính sách này, nhiều mẫu xe của Toyota được giảm giá bán: Mức giảm 37 triệu đồng với Yaris Cross HEV, 40 triệu đồng với Corolla Cross HEV, 45 triệu đồng với Innova Cross HEV, 70 triệu đồng với Camry HEV TOP và giảm đến 200 triệu đồng với Alphard HEV.

Cùng với đó, Toyota cũng có những chính sách gia tăng niềm tin trong lòng khách hàng. Đó là gia hạn bảo hành đến 10 năm hoặc 185.000km cho xe và pin Hybrid; giảm giá đến 34% tùy mẫu xe khi thay pin cũ lấy pin mới. Các chính sách kể trên thay cho lời cam kết của thương hiệu Nhật Bản về chất lượng và độ bền của động cơ Hybrid, ngầm khẳng định “tuổi thọ pin tương đương tuổi thọ xe”.

Là thương hiệu đầu tiên khai mở thị trường xe Hybrid phổ thông tại Việt Nam với toàn bộ dải sản phẩm mang cấu hình Hybrid tự sạc (Full Hybrid). Tính đến tháng 2/2026, hơn 23.000 xe Toyota Hybrid đang lăn bánh trên khắp cả nước. Dù trùng vào tháng Tết, song doanh số xe HEV của hãng trong tháng 2 tăng gấp 3 lần so với tháng 1, phần nào phản ánh sức tăng trưởng của dòng xe này và niềm tin của khách hàng vào công nghệ.

Toyota là hãng xe đầu tiên công bố giá bán mới các mẫu xe Hybrid.

Trong khi một bộ phận đông đảo người dân đang tỏ ra lo lắng trước tình hình biến động của thị trường xăng dầu, anh Nguyễn Văn Lâm (45 tuổi, Hà Nội) lại cảm thấy đúng đắn khi lựa chọn Innova Cross HEV hồi giữa năm 2025. Anh Lâm cho biết: “Di chuyển trong đô thị thường tiêu tốn nhiên liệu hơn cả và một chiếc xe động cơ 2.0L thông thường sẽ phải tiêu hao trung bình 8 - 9 lít/100km.

Chiếc xe của tôi, cũng máy 2.0L nhưng có sự hỗ trợ của động cơ điện, đồng hồ chỉ báo cỡ 4 lít/100km nghĩa là tiết kiệm đến 50% lượng xăng tiêu thụ. Mặc dù di chuyển hàng ngày bằng ô tô, nhưng giờ tôi không còn để ý đến số tiền đổ xăng hay số lần phải ra trạm xăng mỗi tháng”.

Là phiên bản cao cấp nhất của mỗi dòng xe, xe Hybrid được Toyota trang bị những tiện ích tiên tiến bậc nhất phân khúc đi cùng là gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng thiết thực, hỗ trợ người lái trong nhiều điều kiện vận hành như điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm…biến những chiếc xe Hybrid không chỉ xanh hơn, sạch hơn mà còn cho cảm giác tận hưởng đích thực.

Xe Hybrid được người dùng đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ở mỗi thế hệ mới hay cải tiến, hãng xe Nhật Bản đều có những tinh chỉnh về động cơ Hybrid nhằm tạo ra những chiếc xe hoàn hảo hơn, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu hơn, trải nghiệm lái thú vị hơn và trở thành một trong những giải pháp di chuyển xanh phù hợp cho đông đảo khách hàng Việt.