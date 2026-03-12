Đô vật Nga tung tuyệt chiêu cực lạ, lật kèo giây cuối khiến đối thủ ngỡ ngàng

(VTC News) -

Đô vật Nga Bozigit Islamgereev gây ấn tượng với cú "sóc bay". (Video: Hiệp hội Đấu vật thế giới)

Tại Giải vô địch đấu vật U23 châu Âu 2026 diễn ra ở Zrenjanin (Serbia) hôm 10/3, đô vật Nga Bozigit Islamgereev đã tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất giải đấu với pha “bay người” ngoạn mục để ghi điểm quyết định ở những giây cuối trận.

Khi đang bị Rakhim Magamadov của Pháp dẫn điểm và đứng trước nguy cơ thất bại, Islamgereev quyết định thử một trong những kỹ thuật táo bạo nhất của môn vật - đòn “Flying Squirrel” (Sóc bay) - như một canh bạc mạo hiểm ngay giữa trận đấu.

Trong tình huống then chốt, Islamgereev bất ngờ lao người qua đầu Magamadov, sau đó lập tức khóa chặt đối thủ bằng thế kẹp người khi tiếp đất phía sau. Nhờ cú xoay người gọn gàng, anh giữ được thăng bằng bằng cả hai chân rồi tận dụng đà để quật Magamadov xuống thảm, khiến đối thủ ngã ngửa và bị đè vai.

Pha xử lý mạo hiểm nhưng chính xác này giúp Islamgereev giành được số điểm cần thiết để vượt lên.

Đô vật Nga lật kèo ở những giây cuối, giành chiến thắng 10-8 chung cuộc. (Nguồn: Yahoo Sports)

Chung cuộc, đô vật Nga giành chiến thắng 10-8 và tiến vào vòng tiếp theo của Giải vô địch đấu vật U23 châu Âu diễn ra tại Zrenjanin, Serbia.

Phong độ của Islamgereev chưa dừng lại ở đó. Ở trận bán kết, anh tiếp tục thắng điểm 3-2 trước Vasif Khudiyev của Azerbaijan.

Islamgereev hiện đã giành quyền vào chung kết hạng cân 86 kg đấu vật tự do, nơi anh sẽ đối đầu với Ahmet Yagan của Thổ Nhĩ Kỳ để tranh huy chương vàng.

Đòn “Flying Squirrel” được phổ biến rộng rãi bởi đô vật Olympic người Mỹ Ellis Coleman, một vận động viên vật cổ điển. Anh phát triển kỹ thuật này trong quá trình tập luyện cùng anh trai mình.

Động tác này yêu cầu vận động viên lộn vòng qua lưng đối thủ rồi chộp lấy người đối phương ngay giữa chuyển động để thực hiện cú quật, một kỹ thuật đòi hỏi thời điểm chính xác, thể lực mạnh và sự liều lĩnh.

Phiên bản “Flying Squirrel” của Coleman trở nên nổi tiếng sau Giải vô địch vật trẻ thế giới năm 2011, nhanh chóng giúp anh trở thành cái tên được người hâm mộ chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012, Coleman cho biết anh thường chỉ sử dụng kỹ thuật này khi đang bị dẫn điểm trong trận đấu. Anh cũng chia sẻ rằng những năm tháng thất bại và thất vọng trong thời trung học đã khiến anh thay đổi phong cách thi đấu theo hướng tấn công mạnh mẽ hơn, từ đó tạo cảm hứng cho cú ra đòn táo bạo này.