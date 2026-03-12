Hải Phòng sắp có tổ hợp giáo dục rộng hơn 7ha, mở hướng ‘xuất khẩu tri thức’

(VTC News) -

Ngày 12/3, Tập đoàn Giáo dục Equest ra mắt tại TP Hải Phòng và khởi công xây dựng Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm quy mô hơn 7ha bao gồm khối đại học và trường liên cấp có khả năng đào tạo 20.000 học sinh, sinh viên.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giáo dục của tập đoàn tại khu vực phía Bắc, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo TP Hải Phòng tại lễ khởi công xây dựng Tổ hợp giáo dục Bắc Sông Cấm.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giáo dục EQuest cho biết, kỳ vọng của đơn vị đối với Tổ hợp giáo dục Bắc Sông Cấm không chỉ là một trường học, mà sẽ trở thành một trung tâm giáo dục năng động của Hải Phòng, nơi hội tụ các chương trình đào tạo chất lượng cao, các hoạt động học thuật quốc tế và một cộng đồng học tập sáng tạo cho thế hệ trẻ.

“Hải Phòng nổi tiếng về hoạt động xuất khẩu hàng hóa thông qua cảng biển và chúng tôi mong muốn sẽ góp phần xây dựng thành phố này trở thành nơi xuất khẩu tri thức”, ông Khánh chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Phú Xuân tại Hải Phòng.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm là bước đi phù hợp, góp phần đa dạng hóa hệ thống giáo dục của thành phố, mở rộng cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến cho học sinh Hải Phòng và các địa phương lân cận.

Theo thiết kế, tổ hợp được quy hoạch theo tiêu chuẩn cơ sở giáo dục hiện đại, tích hợp không gian học tập mở, phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu và hạ tầng công nghệ phục vụ giáo dục số. Mô hình tổ hợp cho phép kết nối liên thông giữa các cấp học, tạo môi trường học tập xuyên suốt trong cùng một hệ sinh thái giáo dục.

Đồng thời, khoảng 40% diện tích khuôn viên được dành cho cây xanh, không gian ngoài trời và khu thể thao để hướng tới xây dựng mô hình trường học xanh, nơi việc học không chỉ diễn ra trong lớp mà còn gắn với trải nghiệm và môi trường sống của học sinh.

Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm tại TP Hải Phòng sau khi hoàn thành.

Khối đại học được định hướng phát triển theo mô hình quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn của kỷ nguyên số như trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe, logistics, khoa học dữ liệu, và quản trị kinh doanh.

Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Phú Xuân tại Hải Phòng sẽ là đơn vị đào tạo trọng tâm. Chương trình hợp tác với Keiser University - đại học tư phi lợi nhuận lớn nhất tại bang Florida, Hoa Kỳ.

Khối phổ thông gồm hệ thống trường liên cấp, triển khai các chương trình song ngữ và quốc tế đã được kiểm định, chú trọng phát triển năng lực học thuật, kỹ năng và tư duy hội nhập cho học sinh.