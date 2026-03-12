Tăng cường giới thiệu nhân sự có chuyên môn cao, doanh nhân ứng cử ĐBQH khóa XVI

(VTC News) -

Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 12/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại họp báo, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử (15/3).

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Tạ Thị Yên khẳng định, quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thông qua 3 vòng hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, kết hợp với lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong nhận xét, đánh giá người ứng cử.

Danh sách chính thức được công bố gồm 864 người ứng cử để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã đảm bảo số dư theo quy định. Đại biểu HĐND các cấp số dư cũng đảm bảo hợp lý để cử tri lựa chọn.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia. (Ảnh: Minh Quang)

Theo bà Tạ Thị Yên, trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều kết hợp hài hòa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu. Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín của người ứng cử, cơ cấu đại biểu tiếp tục chú trọng đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người ngoài đảng, người dân tộc thiểu số...

"Bên cạnh đó, nhiệm kỳ này tăng cường giới thiệu những nhân sự có trình độ chuyên môn cao như nhà khoa học, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ tới", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nêu rõ.

Bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh, công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, dân chủ với mục tiêu lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, có 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người, địa phương có 647 người.

Về cơ cấu kết hợp có 392 ứng viên là nữ (45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, tỷ lệ 21,64%; dân tộc thiểu số có 188 người, tỷ lệ 21,76%; ngoài Đảng có 64 người, tỷ lệ 7,41%; tái cử có 236 người, tỷ lệ 27,31%. Số người tự ứng cử là 4 (0,46%).

Về ứng cử viên đại biểu HĐND, ở cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 2.552 người/4.217 ứng cử viên.

Liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nêu thống kê tính đến 10/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 27 đơn trùng lặp).

Ngay sau khi tiếp nhận, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kịp thời rà soát, phân loại và chuyển đến Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, tham mưu xem xét, giải quyết theo đúng quy định.