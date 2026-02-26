Chủ tịch Quốc hội: Công bố kết quả bầu cử càng sớm càng tốt

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 26/2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh TP.HCM đã chỉ đạo xây dựng phương án bầu cử sớm ở một số địa phương; Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang... đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử.

"Công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh với sự vào cuộc của Bộ Công an, Tập đoàn Viettel... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chủ động từ sớm, từ xa", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ Mặt trận. Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố kiểm tra sâu sát các đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét các phiếu bầu, in ấn, nhất là về tiểu sử, chương trình hành động của các đại biểu... không để sai sót.

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho tới ngày bầu cử 15/3, Chủ tịch Quốc hội quán triệt tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công việc; bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri sắp tới, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai. Rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý giai đoạn này cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

"Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan. Công bố kết quả bầu cử trước ngày 25/3/2026 theo đúng luật định. Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt. Dự kiến ngày 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc.

Tương tự như vậy, sau đó HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ nhất. Ngay bây giờ Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, một là về công tác nhân sự, hai là các luật, nghị quyết quan trọng phải tiến hành tại kỳ họp này", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2021 và các năm trước, Chủ tịch Quốc hội lưu ý bài học kinh nghiệm chuẩn bị tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt tình hình, bám sát ở địa bàn cơ sở, chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Kiểm tra, giám sát kịp thời, chỉ đạo giải quyết, không để sơ suất bất cứ vấn đề gì.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc đến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cùng sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp.