BV ĐK Phú Thọ cấp cứu thành công người bệnh vỡ khối u gan

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh N.V.Q (trú tại tỉnh Ninh Bình) có tiền sử u gan nhưng chưa được điều trị triệt để. Sau khi ăn cơm, người bệnh bất ngờ xuất hiện đau bụng dữ dội nên đã được đưa vào một bệnh viện tại địa phương thăm khám và xác định bị vỡ khối u gan.

TS. BS Trần Quang Lục, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang BV ĐK tỉnh Phú Thọ, trực tiếp thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch u gan cho người bệnh.

Trước tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy đến, thông qua người quen giới thiệu và tìm hiểu qua mạng internet, gia đình người bệnh đã chọn tin tưởng vào năng lực chuyên môn của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và khẩn cấp vượt quãng đường gần 200km đưa người bệnh đến đây điều trị.

Người bệnh nhập viện tại khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau bụng dữ dội, đau khắp bụng, buồn nôn, bụng chướng, da niêm mạc hồng nhợt. Kết quả chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang cho thấy khối u gan phải kích thước 90x62mm, kèm theo dấu hiệu vỡ khối u gây chảy máu trong ổ bụng, tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện can thiệp nút mạch u gan – một phương pháp hiện đại trong điều trị các trường hợp chảy máu do vỡ khối u gan.

Ê-kíp can thiệp do TS. BS Trần Quang Lục – Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang - can thiệp trực tiếp thực hiện đã tiến hành đưa vi ống thông vào hệ thống mạch máu nuôi khối u, xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút tắc các nhánh động mạch nuôi khối u.

Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, huyết động của người bệnh dần ổn định, bệnh nhân được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu.

ThS. BS Lê Văn Quý, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, yêu cầu đang thăm khám cho người bệnh, sau thời gian điều trị, BN đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Nhờ được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật cao, chuyên sâu, người bệnh nhanh chóng hồi phục. Sau thời gian điều trị và theo dõi tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sức khỏe người bệnh đã ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

TS. BS Trần Quang Lục, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ chia sẻ, vỡ khối u gan là biến chứng nguy hiểm, có thể gây mất máu cấp dẫn tới sốc và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc áp dụng kỹ thuật can thiệp nút mạch không chỉ giúp cầm máu nhanh chóng mà còn hạn chế tối đa các can thiệp phẫu thuật lớn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Qua trường hợp của người bệnh N.V.Q đã cho thấy năng lực thực hiện các kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các khoa chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, góp phần cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch, mang lại cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh. Đồng thời cũng khẳng định sự tin tưởng của người bệnh tại Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc vào năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật chuyên sâu thuộc tuyến Trung ương.

Bệnh viện phát triển chuyên sâu đa lĩnh vực, bao gồm cả Nội khoa, Ngoại khoa và Hồi sức tích cực giúp cứu sống được nhiều người bệnh nặng nguy kịch. Khẳng định là cơ sở y tế tin cậy tiếp đón và điều trị cho người dân trong tỉnh Phú Thọ cũng như các tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc và các tỉnh thành trong cả nước.