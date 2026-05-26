Lakeside Villas The Tropic Hải Phòng: Chuẩn sống ven hồ dành cho giới thành đạt

Tại The Tropic (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng), dòng Lakeside Villas đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng thành đạt nhờ vị trí ôm trọn hồ nội khu cùng chính sách tài chính linh hoạt.

Sức hút bền vững của dòng biệt thự ven hồ

Trong bất động sản hạng sang, các sản phẩm mặt hồ luôn sở hữu sức hút đặc biệt. Tại London, những căn nhà ven hồ Serpentine giữa lòng Hyde Park hay dải biệt thự nhìn ra hồ Regent's Park luôn thuộc nhóm tài sản đắt giá hàng đầu.

Ở Việt Nam, nhà ven hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch (Hà Nội) cũng luôn thuộc nhóm bất động sản được săn đón nhất. Đặc điểm chung của những sản phẩm này là chỉ có khách muốn mua, rất ít chủ sở hữu muốn bán.

Lakeside Villas tại The Tropic mở ra chuẩn sống ven hồ giữa trung tâm mới của Hải Phòng.

Sức hút của biệt thự ven hồ đến từ những giá trị sống khó thay thế. Mặt hồ cạnh nhà tạo “vùng đệm” tự nhiên cho khí hậu, giúp không gian sống dịu mát hơn vào mùa hè, cân bằng độ ẩm vào mùa đông.

Tầm nhìn mở ra mặt nước được khoa học chứng minh có tác dụng giảm nhịp tim và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đó là những giá trị khó đo đếm nên giới sưu tầm bất động sản luôn xem sản phẩm này là “hàng thửa” hiếm có.

The Tropic tại Vinhomes Royal Island cũng vận hành theo quy luật ấy. Quỹ biệt thự Lakeside Villas sở hữu vị trí ôm trọn hồ nội khu với số lượng giới hạn, tạo nên giá trị khác biệt trong bối cảnh dòng biệt thự ven hồ tại các đô thị lớn ngày càng khan hiếm. Giá trị này càng trở nên nổi bật khi đặt trong hệ sinh thái của Vinhomes Royal Island - đô thị đảo all-in-one duy nhất tại miền Bắc.

Thiết kế nhiệt đới hiện đại của Lakeside Villas ưu tiên không gian mở, tối đa tầm nhìn và trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị đảo.

Các căn Lakeside Villas được thiết kế theo phong cách nhiệt đới hiện đại, ưu tiên tối đa ánh sáng tự nhiên, thông gió và kết nối với cảnh quan mặt nước. Mỗi căn sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng hồ, đón ánh sáng bình minh trên đảo Vũ Yên.

Diện tích xây dựng lớn cũng giúp gia chủ linh hoạt tổ chức không gian sống, dung hòa giữa sinh hoạt chung và nhu cầu riêng tư của từng thành viên.

“Với tôi, chọn căn ven hồ tại The Tropic là chọn một nơi để cả gia đình gắn bó lâu dài. Tôi muốn mỗi buổi sáng bắt đầu bằng không khí trong lành cùng tiếng gió thổi trên mặt hồ thay vì khói bụi hay tiếng còi xe. Điều tôi thích nữa là dù sống giữa không gian nghỉ dưỡng, việc kết nối vẫn rất thuận tiện, chỉ khoảng 5 phút qua cầu Hoàng Gia là đến nơi làm việc”, anh Nguyễn Đức Hải, một trong những khách hàng đầu tiên của Lakeside Villas, chia sẻ.

Sống giữa thiên nhiên tại tâm điểm phát triển mới của Hải Phòng

Cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của Hải Phòng sau sáp nhập, Thủy Nguyên trở thành trung tâm hành chính mới, Vũ Yên đang dần định hình vai trò là cực phát triển mới. Đô thị đảo được định hướng thành cực nghỉ dưỡng và an cư cao cấp của thành phố.

The Tropic nằm ngay giao điểm hai trục Hạnh Phúc và Tương Lai của Vinhomes Royal Island. Đây cũng là lý do khu vực đang thu hút mạnh giới thành đạt tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận, đặc biệt là những gia đình đang chuyển dịch từ nhu cầu “ở thuận tiện” sang tìm kiếm một chuẩn sống có chất lượng và giá trị biểu tượng cao.

Khu The Tropic nằm tại lõi tam giác phát triển chiến lược, kết nối thuận tiện giữa Thủy Nguyên, phố cổ Hải Phòng và đảo Vũ Yên.

Với họ, một căn Lakeside Villas không đơn thuần là nơi ở, mà còn là lựa chọn để thế hệ kế tiếp được lớn lên trong môi trường sống gần thiên nhiên, riêng tư nhưng vẫn kết nối với trung tâm phát triển mới của thành phố.

“Xưởng của tôi ở Thủy Nguyên, vợ tôi làm việc ở Cát Dài. The Tropic nằm giữa hai nơi, đi đâu cũng tiện. Thêm vào đó, bố mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, ở phố ồn ào không hợp nên tôi tìm một nơi sang, đẹp, gần thiên nhiên cho ông bà nghỉ ngơi”, anh Lê Thanh Tùng, cư dân tương lai tại The Tropic, cho biết.

Bên cạnh vị trí và đẳng cấp sống khác biệt, chính sách bán hàng hiện tại cũng góp phần thúc đẩy quyết định xuống tiền của nhiều khách hàng tại The Tropic.

Theo đó, khách hàng thanh toán sớm 50% giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được ưu đãi tới 13% vào tổng giá gốc. Trong khi khách hàng lựa chọn vay ngân hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, nhưng không muộn hơn ngày 31/03/2028, đồng thời miễn phí trả nợ trước hạn.

Việc đồng thời áp dụng nhiều lựa chọn tài chính linh hoạt giúp các gia đình sớm sở hữu Lakeside Villas trong bối cảnh dòng biệt thự ven hồ ngày càng khan hiếm.

Hiện các dãy biệt thự The Tropic đã thành hình rõ nét và sẽ sớm được bàn giao đón cư dân về ở. Đây cũng là thời điểm Vinhomes Royal Island từng bước định hình diện mạo của một thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng - tâm điểm sống mới của giới thành đạt phía Bắc với hệ sinh thái all-in-one đẳng cấp hiếm có.