TP.HCM sắp có nhà ở xã hội giá dưới 500 triệu đồng

Trong bối cảnh giá nhà tại TP.HCM liên tục lập đỉnh mới và căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường, thông tin thành phố sắp triển khai loạt nhà ở xã hội giá từ khoảng 400 triệu đồng/căn đang trở thành một tín hiệu đặc biệt đáng chú ý với người thu nhập thấp.

Nhà ở xã hội khu Định Hoà đã đi và sử dụng.

Tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM mới đây, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex) cho biết trong năm 2026 sẽ triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 10.500 căn, phục vụ khoảng 31.000 người.

Trong giai đoạn tiếp theo, Becamex sẽ thực hiện các dự án nhà ở xã hội còn lại với tổng quy mô dự kiến hơn 34.000 căn hộ trên quỹ đất sạch gần 70ha đã có hạ tầng, đáp ứng chỗ ở cho 100.000 người.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News về mức giá cụ thể, đại diện Becamex cho biết, trong hơn 6.200 căn thuộc 4 dự án dự kiến khởi công ngày 2/7 tới đây, sẽ có khoảng hơn phân nửa là các căn nhà thấp tầng giá khoảng 10 triệu đồng/m², tương đương khoảng 400 triệu đồng cho căn 40 m². Phần còn lại là nhà cao tầng với giá khoảng 16 triệu đồng/m², tương đương dưới 1 tỷ đồng/căn.

Đây được xem là mức giá hiếm thấy tại TP.HCM nhiều năm qua, trong bối cảnh mặt bằng giá nhà liên tục tăng cao.

"Kế hoạch triển khai nhà ở xã hội của TP.HCM trong năm 2026 là 28.000 căn, chúng tôi đăng ký 10.000 căn. Hiện tại hồ sơ đang nộp xin giấy phép xây dựng là 6.230 căn, vị trí tại khu Định Hoà và khu Viet-Sing", đại diện Becamex thông tin.

Hiện nay, ngay cả phân khúc nhà ở xã hội tại nhiều khu vực cũng đã tăng lên mức 25 - 30 triệu đồng/m². Trong khi đó, căn hộ thương mại dưới 2 tỷ đồng gần như không còn xuất hiện tại khu vực trung tâm và vùng ven TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, thông tin xuất hiện các căn nhà ở xã hội giá khoảng 400 triệu đồng được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với người thu nhập thấp và lao động nhập cư.

Ông Võ Khắc Thái - Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, qua rà soát đến giữa tháng 5/2026, tổng nhu cầu thuê nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM là 3.181 người, trong khi nhu cầu thuê mua và mua cao gấp gần 10 lần, lên tới 30.339 người.

Hàng nghìn căn hộ giá dưới 500 triệu đồng sẽ được khởi công vào 2/7/2026.

Để giải bài toán nhà ở cho công nhân, người lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết sẽ triển khai mô hình liên kết “3 bên” gồm người lao động, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả.

Đến nay, đã có hai doanh nghiệp xác nhận nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân là PouYuen Việt Nam và Phú Mỹ, với tổng nhu cầu khoảng 22.000 căn hộ theo hình thức thuê và thuê mua.

Song song đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đã ký hợp tác với 4 doanh nghiệp để phát triển khoảng 110.000 căn nhà ở xã hội theo các hình thức thuê, thuê mua và mua.

Ngoài ra, đơn vị này đang phối hợp triển khai thêm 12 dự án với mục tiêu phát triển tối thiểu 50.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động đến năm 2030.

Bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.HCM hiện không chỉ nằm ở nhu cầu, mà còn là câu chuyện quỹ đất, chi phí đầu vào và cơ chế phát triển.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chủ yếu tập trung vào phân khúc trung - cao cấp, việc xuất hiện các dự án nhà ở xã hội giá vài trăm triệu đồng được xem là tín hiệu hiếm hoi cho thấy nguồn cung nhà ở giá phù hợp đang có cơ hội quay trở lại thị trường TP.HCM.