Miền Bắc sắp đón mưa 3 ngày, nắng nóng tái diễn từ đầu tháng 6

Tin mới nhất về đợt nắng nóng diện rộng và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (26/5), Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vẫn là trọng tâm của đợt nắng này. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39C như trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,3°C; Láng (TP Hà Nội) 40°C; Đô Lương (Nghệ An) 39,9°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1°C; Đồng Hới (Quảng Trị) 39,2°C... Độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 45-50%.

Ngày mai (27/5), nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Miền Bắc sắp hứng mưa rào và dông sau những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Người dân tại Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ cũng quay cuồng trong tiết trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Ngày 28/5, nắng nóng có phần dịu lại ở Bắc Bộ và giảm nhiệt nhẹ tại miền Trung. Theo đó, Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Từ đêm 28-30/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ khoảng 1/6, trung du và đồng bằng khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng.

Tại Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ ngày 29-31/5 nắng nóng cục bộ. Từ 1/6, Thanh Hóa đến TP Huế có thể xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 28/5 đến ngày 5/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng 40°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C, độ ẩm trong không khí thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 28/5, thời tiết khu vực này có sự cải thiện rõ rệt khi xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm khoảng 5°C, còn khoảng 35, nhiệt độ thấp nhất 28°C. Mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa rào và dông duy trì ở Hà Nội trong ngày 29-30/5 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 33-34°C, thấp nhất 27°C.

Ngày 31/5-1/6, khu vực này tái diễn nắng nóng sau 3 ngày mưa dông, nhiệt độ tăng trở lại, cao nhất 35°C, thấp nhất dao động 27-28°C.

Ngày 2/6, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm nhẹ còn 34°C, tuy nhiên đây cũng là ngưỡng tiệm cận nắng nóng, trời vẫn oi bức, ngột ngạt. Nhiệt độ thấp nhất 28°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (3-4/6), nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng lên ngưỡng nắng nóng 35°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì 28°C.