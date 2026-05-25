Tháng 6, miền Bắc có thể hứng nắng nóng tới 42°C

Hôm nay (25/5), Hà Nội cùng các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng kinh hoàng, mặt đường bỏng rát, nhiệt độ nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5/2026. Cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng ngày 13-16/5, và là một trong ba đợt nóng gắt nhất xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới nay.

Nhiệt độ cao nhất lúc 13h tại một số trạm khí tượng ở miền Bắc trong các ngày 23-25/5.

Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, từ 28/5 nắng nóng dịu dần. Tại Trung Bộ, nắng nóng có thể duy trì tới khoảng 28/5 và dịu dần từ 29/5.

Trong tháng 6, theo nhận định của cơ quan khí tượng, có thể xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng nữa. Nhiệt độ trong các đợt nắng nóng khả năng đạt mức 37-39°C, một số nơi có thể lên 41-42°C, đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế).

Cũng theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của El Nino, giai đoạn từ nay đến tháng 8, nền nhiệt cả nước sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C. Điều này đồng nghĩa nhiệt độ mùa hè sẽ cao hơn trung bình, số ngày nắng nóng và số đợt nắng nóng cũng nhiều hơn năm 2025 và nhiều hơn so với trung bình.

Hôm nay, nhiệt độ ở Hà Nội chạm ngưỡng 40°C. (Ảnh: Viên Minh)

Trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng của Việt Nam, nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn trung bình. Nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tiềm ẩn khả năng có những tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.

Điều đáng lưu ý, El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25 đến 50%. Vì thế, nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ, hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt, trong các tháng mùa khô năm 2026.

Ngoài ra, cần đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2027 trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, tác động của El Nino đã gây ra các đợt hạn mặn kỷ lục ở khu vực phía Nam vào năm 2015-2016 và 2019-2020.