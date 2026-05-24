Hà Nội và 3 tỉnh, thành nắng nóng nhất cả nước

Theo bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện các tỉnh, thành Bắc Bộ và Trung Bộ đang xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ khá gay gắt.

Nhiệt độ thực đo lúc 13h ở Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C như trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh, Láng (TP Hà Nội) 38,8°C; Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2°C…

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ quan trắc lúc 13h phổ biến 37-38°C, có nơi trên 38°C như trạm Vinh (Nghệ An) 38,6°C; Hà Tĩnh 38,8°C; Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4°C; Quảng Ngãi 38,4°C…

Nhiệt độ thực đo lúc 13h tại một số trạm khí tượng trong ngày 23 và 24/5.

Như vậy, với mức nhiệt 38,8°C quan trắc được, Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Tĩnh là những khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước lúc 13h hôm nay 24/5.

Bà Huế lưu ý, đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2m. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Bà Huế cho biết thêm, theo dự báo mới nhất, hình thái thời tiết nắng nóng cao độ ở Bắc Bộ cũng như Trung Bộ còn kéo dài đến khoảng 27-28/5.

Vì vậy, đối với khu vực Bắc Bộ, từ nay đến 27/5, trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn còn duy trì với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng 36-38°C, có nơi cao trên 39°C. Riêng Thủ đô Hà Nội, do kết hợp với hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ tăng cao hơn, ở ngưỡng 37-39°C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39°C.

Từ 28/5 tức thứ Năm tuần tới, nhiều khả năng nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ.

Đối với các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, nơi nắng nóng nhất trên cả nước, vẫn đang ở nền nhiệt cao 37-40°C, có nơi cao trên 40°C. Với các tỉnh, thành thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp hơn, ở ngưỡng 36-38°C.

"Trạng thái nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài đến khoảng 28/5. Từ 29/5, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Như vậy, đợt nắng nóng ở Trung Bộ sẽ kết thúc sau Bắc Bộ khoảng 1 ngày", bà Huế thông tin.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác.