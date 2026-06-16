Những tiêu chí quan trọng không thể bỏ qua khi chọn sơn tường nhà

(VTC News) -

Trong quá trình xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, sơn tường thường được xem là công đoạn hoàn thiện cuối cùng song lại có vai trò đặc biệt quan trọng. Một lớp sơn chất lượng không chỉ giúp không gian trở nên đẹp mắt mà còn bảo vệ bề mặt tường trước tác động của thời tiết, độ ẩm, bụi bẩn và nấm mốc.

Theo các chuyên gia, gia chủ cần cần cân nhắc nhiều yếu tố thay vì chỉ dựa vào màu sắc hoặc giá thành khi lựa chọn sơn tường.

Sơn phù hợp với bề mặt

Mỗi khu vực trong nhà đều có những đặc điểm riêng về điều kiện môi trường và mức độ sử dụng, do đó cần lựa chọn dòng sơn chuyên biệt. Chẳng hạn, tường ngoại thất nên sử dụng sơn có khả năng chống thấm, chống tia UV và chịu được tác động của thời tiết khắc nghiệt.

Trong khi đó, tường nội thất cần ưu tiên các sản phẩm có độ bám dính cao, ít mùi, dễ lau chùi và an toàn với sức khỏe. Đối với những khu vực có độ ẩm cao như nhà bếp, phòng tắm hoặc tầng hầm, các dòng sơn kháng khuẩn, chống nấm mốc sẽ là lựa chọn phù hợp.

Việc chọn đúng loại sơn cho từng bề mặt không chỉ giúp tăng tuổi thọ lớp sơn mà còn góp phần giảm chi phí bảo trì, sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Độ bền và khả năng bảo vệ

Tiêu chí đầu tiên cần xem xét khi lựa chọn sơn tường là độ bền của màng sơn. Một sản phẩm chất lượng phải có khả năng bám dính tốt, hạn chế bong tróc, nứt nẻ hoặc phai màu sau thời gian dài sử dụng.

Không nên chọn loại sơn kém chất lượng dù giá rẻ hơn, bởi điều này có thể dẫn đến nhiều chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng. Các loại sơn chất lượng thấp thường có độ bám dính kém, dễ bong tróc, phai màu hoặc xuất hiện tình trạng nứt nẻ chỉ sau một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, khả năng chống thấm, chống bám bẩn và kháng nấm mốc của những sản phẩm này cũng thường không đảm bảo, khiến công trình nhanh xuống cấp và mất thẩm mỹ.

Nên chọn loại sơn có độ bền cao. (Ảnh minh họa)

Khả năng chống ẩm, chống nấm mốc

Ở Việt Nam, khí hậu nhiệt đới gió mùa với độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Đây là nguyên nhân khiến nhiều công trình nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện các vết ố vàng hoặc mảng tường loang lổ mất thẩm mỹ.

Các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn những dòng sơn có khả năng chống ẩm và kháng nấm mốc hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực như phòng tắm, nhà bếp hoặc những vị trí thường xuyên tiếp xúc với hơi nước.

An toàn cho người sử dụng

Hầu hết các loại sơn thông thường đều chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). VOC thường được sử dụng làm dung môi giúp sơn bám dính tốt, dàn đều và khô nhanh. Đây cũng chính là tác nhân gây ra "mùi sơn mới" quen thuộc.

Tuy nhiên, tiếp xúc lâu dài với nồng độ VOC cao có thể tác động không tốt đến sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh lý hô hấp. Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên sơn có VOC thấp hoặc đạt chứng nhận an toàn môi trường.

Màu sắc phù hợp

Màu sơn không chỉ theo sở thích cá nhân mà cần phù hợp với phong cách kiến trúc và không gian sống. Những tông màu sáng giúp không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn, trong khi các màu trung tính mang lại cảm giác hiện đại và dễ phối hợp với nội thất.

Đối với các không gian cần sự ấm cúng, những gam màu trầm hoặc màu đất thường được ưu tiên lựa chọn.

Cân đối giữa chất lượng và chi phí

Giá thành luôn là yếu tố được cân nhắc khi lựa chọn sơn tường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên chỉ dựa vào mức giá để đánh giá chất lượng sản phẩm.

Một loại sơn có chi phí ban đầu cao hơn nhưng sở hữu độ phủ tốt, tuổi thọ dài và khả năng bảo vệ bề mặt hiệu quả có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì trong nhiều năm sau đó.

Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào giá, hãy xét đến độ bền và hiệu suất sử dụng.