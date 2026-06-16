Trực tiếp bóng đá Iran vs New Zealand, bảng G World Cup 2026

(VTC News) -

Iran 0 0 New Zealand

Trận Iran đấu với New Zealand bắt đầu lúc 8h ngày 16/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Cập nhật trực tiếp Iran vs New Zealand

Tiếp tục cập nhật.

Đội hình Iran và New Zealand

Danh sách cầu thủ Iran và New Zealand được công bố trước giờ thi đấu khoảng 120 phút.

Lực lượng, phong độ Iran

Phong độ Iran trước ngày ra quân có tín hiệu tích cực. Đội bóng này thắng 3 trận liên tiếp, lần lượt vượt qua Costa Rica, Gambia và Mali. Đáng chú ý, Iran giữ sạch lưới trong 2 chiến thắng trước Costa Rica và Mali.

Iran không phải đội chơi quá phức tạp, nhưng họ có kinh nghiệm và sự chắc chắn. Cách vận hành của đội bóng Tây Á thường dựa vào khối đội hình kỷ luật, tranh chấp quyết liệt và các pha tấn công trực diện. Khi gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Iran có thể kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy áp lực lên phần sân đối phương.

Đội tuyển Iran gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Mehdi Taremi vẫn là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công. Tiền đạo này đã ghi 60 bàn cho đội tuyển quốc gia và là điểm đến chính trong các pha lên bóng của Iran. Xung quanh Taremi, Mohammad Mohebi và Mehdi Ghayedi có thể tạo thêm tốc độ, giúp Iran không quá phụ thuộc vào các pha bóng dài.

Dù vậy, Iran không có sự chuẩn bị hoàn toàn thuận lợi. Một số cầu thủ tấn công gặp vấn đề thể lực, trong khi đội bóng này còn phải đối mặt với những khó khăn ngoài chuyên môn liên quan đến lịch di chuyển tại Mỹ. Điều đó khiến Iran cần nhập cuộc tỉnh táo, tránh mất sức quá sớm.

Iran có vài vấn đề lực lượng trước trận mở màn. Alireza Jahanbakhsh, Dennis Eckert và Mehdi Torabi nhiều khả năng vắng mặt. Roozbeh Cheshmi cần được đánh giá thêm trước giờ thi đấu. Dù vậy, Mehdi Taremi vẫn sẵn sàng đá chính và là trung tâm trong kế hoạch tấn công.

Lực lượng, phong độ New Zealand

New Zealand chỉ thắng 2 trận kể từ khi giành quyền tham dự World Cup 2026. Đội bóng châu Đại dương thua liên tiếp trước những đối thủ nằm trong nhóm dự giải. Trước World Cup 2026, họ thua Haiti 0-4 và thất bại 0-1 trong trận gặp Anh.

Vấn đề lớn nhất là khả năng tấn công, khi New Zealand thường xuyên gặp khó trong việc đưa bóng đến khu vực cấm địa đối phương. New Zealand nhiều khả năng chọn cách chơi thấp đội hình. Họ cần hạn chế khoảng trống giữa hai tuyến, cố gắng kéo trận đấu về nhịp chậm và chờ cơ hội từ bóng dài hoặc tình huống cố định. Đây là phương án hợp lý khi đối đầu Iran, đội có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn ở các giải đấu lớn.

Chris Wood là ngôi sao đáng chú ý nhất của New Zealand. (Ảnh: Reuters)

Hy vọng lớn nhất của New Zealand đặt vào Chris Wood. Tiền đạo đội trưởng đã ghi 45 bàn cho đội tuyển quốc gia, nhưng thể trạng của anh là dấu hỏi sau giai đoạn dài bị ảnh hưởng bởi chấn thương đầu gối. Nếu Wood không đạt phong độ tốt nhất, New Zealand sẽ thiếu điểm tựa quan trọng ở tuyến trên.

New Zealand không có nhiều ca chấn thương như Iran, nhưng Ryan Thomas nhiều khả năng không góp mặt. Chris Wood dự kiến vẫn đá cao nhất trên hàng công. Kosta Barbarouses và Ben Waine là những phương án đáng chú ý nếu New Zealand cần thay đổi cách tiếp cận trong hiệp 2.

Thông tin trận Iran vs New Zealand

Cuộc đối đầu giữa Iran và New Zealand diễn ra trên sân vận động SoFi, còn gọi là sân Los Angeles (Inglewood, California, Mỹ). Trọng tài chính điều hành trận đấu là César Arturo Ramos (Mexico).

Theo dự đoán của Opta, đại diện châu Á được đánh giá cao hơn với khả năng giành chiến thắng là 53,8%. Thuật toán mô phỏng chỉ cho New Zealand xác suất thắng 20,4%.

Iran dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử, nhưng chưa từng vượt qua vòng bảng. Đây là mục tiêu lớn nhất của đội bóng do huấn luyện viên Amir Ghalenoei dẫn dắt khi đến với giải đấu lần này. Tuy nhiên, ở bảng đấu có Bỉ và Ai Cập, Iran phải thắng New Zealand trước khi tính toán cơ hội đi tiếp.

New Zealand trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt. Đội bóng châu Đại Dương từng dự World Cup 1982 và 2010, nhưng vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết. Trước Iran, mục tiêu thực tế của New Zealand là kiếm điểm để duy trì hy vọng cạnh tranh ở bảng đấu khó.