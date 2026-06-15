Vụ dùng điếu cày đánh bạn trai người yêu cũ: Nghi phạm thứ hai ra đầu thú

(VTC News) -

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan vụ dùng điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn.

Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày, Trương Đức Hưng (23 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) đến Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đầu thú. Hưng là người được xác định liên quan vụ anh P. (22 tuổi, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) bị tấn công trên phố Lê Duẩn tối 10/6.

Đối tượng liên quan vụ hành hung.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp nhận trình báo của chị L. (21 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và anh P. về việc anh P. bị người yêu cũ của chị L. đánh gây thương tích tại khu vực trước số 138 Lê Duẩn.

Vào cuộc xác minh, công an xác định người liên quan là Nguyễn Tiến Lộc (23 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chiều 13/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ Lộc để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lộc khai tối 10/6, anh ta gặp chị L. và anh P. tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Trương Đức Hưng tiếp tục gặp anh P. khi anh chở chị L. về nhà ở phố Mai Hắc Đế. Thấy Lộc lao vào đánh, anh P. lái xe máy chở chị L. bỏ chạy.

Khi đến trước số 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng đuổi kịp, dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu anh P. Sau đó, hai đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm điếu cày đánh nam thanh niên trên phố Lê Duẩn. Cùng đánh nạn nhân có một người đàn ông khác. Hành vi này diễn ra công khai tại một quán ăn, trước sự chứng kiến của một số người xung quanh.